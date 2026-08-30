Pronósticos Unión La Calera vs Deportes La Serena: las apuestas destacadas para un encuentro que promete goles

Pronósticos: Unión La Calera vs Deportes La Serena
Este lunes 31 de agosto, desde las 19:15 horas, Unión La Calera y Deportes La Serena se enfrentarán en el Estadio Nicolás Chahuán por la fecha 21 del Campeonato Nacional.
Los Cementeros ocupan el último lugar de la tabla con 14 puntos, luego de igualar sin goles ante Audax Italiano en la jornada anterior. El conjunto calerano necesita sumar para evitar que su situación en la lucha por la permanencia se complique aún más. Los Papayeros, en cambio, marchan décimos con 24 unidades y afrontan el duelo con mayor tranquilidad respecto a la zona baja. Sin embargo, no atraviesan su mejor momento, ya que solo consiguieron una victoria en sus siete partidos más recientes por el torneo.
En la antesala de este encuentro, nuestro especialista te presenta los pronósticos de Unión La Calera vs Deportes La Serena, para que consideres antes de apostar.
Promesa de goles en el Nicolás Chahuán
En cuatro de los últimos seis partidos de Unión La Calera en la competencia, se registraron más de dos goles.
En seis de los nueve encuentros anteriores de Deportes La Serena en el campeonato, también hubo al menos tres tantos.
Total de goles: Más de 2.5 – 1.85 en bet365
Las estadísticas indican que los dos equipos anotan
En cuatro de las seis presentaciones más recientes de los Cementeros en la liga, ambos equipos marcaron.
Para los Papayeros, esta tendencia se ha repetido con mayor contundencia: en ocho de sus nueve actuaciones anteriores, los dos bandos convirtieron.
Ambos equipos anotarán: Sí – 1.66 en bet365
El complemento puede traer muchas alegrías
En tres de los cinco compromisos más recientes de La Calera, se registraron al menos dos goles durante la segunda parte.
En ocho de los últimos nueve juegos del Granate, también hubo más de una conquista después del descanso.
Total de goles en la segunda mitad: Más de 1.5 – 2.00 en bet365
Cuotas: Unión La Calera vs Deportes La Serena
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Historial de Unión La Calera vs Deportes La Serena: últimos partidos
- Deportes La Serena 0-2 Unión La Calera (Copa de la Liga 2026)
- Unión La Calera 2-1 Deportes La Serena (Copa de la Liga 2026)
- Deportes La Serena 3-0 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2026)
- Unión La Calera 1-1 Deportes La Serena (Campeonato Nacional 2025)
- Deportes La Serena 1-0 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2025)