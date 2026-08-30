Pronósticos Unión La Calera vs Deportes La Serena: las apuestas destacadas para un encuentro que promete goles

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Unión La Calera vs Deportes La Serena, en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Unión La Calera vs Deportes La Serena Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Cuatro de los últimos seis partidos de Unión La Calera superaron los 2.5 goles, una tendencia que también aparece en seis de las nueve presentaciones recientes de Deportes La Serena. bet365 1.85 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí Ambos equipos marcaron en cuatro de las últimas seis fechas de La Calera, mientras que en Deportes La Serena esta tendencia fue aún más frecuente, repitiéndose en ocho de sus nueve encuentros anteriores. bet365 1.66 Pronóstico Total de goles en la segunda mitad: Más de 1.5 En tres de los últimos cinco partidos de La Calera hubo al menos dos goles tras el descanso; además, esta línea se superó en ocho de los nueve encuentros recientes de Deportes La Serena. bet365 2.00 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este lunes 31 de agosto, desde las 19:15 horas, Unión La Calera y Deportes La Serena se enfrentarán en el Estadio Nicolás Chahuán por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

Los Cementeros ocupan el último lugar de la tabla con 14 puntos, luego de igualar sin goles ante Audax Italiano en la jornada anterior. El conjunto calerano necesita sumar para evitar que su situación en la lucha por la permanencia se complique aún más. Los Papayeros, en cambio, marchan décimos con 24 unidades y afrontan el duelo con mayor tranquilidad respecto a la zona baja. Sin embargo, no atraviesan su mejor momento, ya que solo consiguieron una victoria en sus siete partidos más recientes por el torneo.

En la antesala de este encuentro, nuestro especialista te presenta los pronósticos de Unión La Calera vs Deportes La Serena, para que consideres antes de apostar.

Promesa de goles en el Nicolás Chahuán

En cuatro de los últimos seis partidos de Unión La Calera en la competencia, se registraron más de dos goles.

En seis de los nueve encuentros anteriores de Deportes La Serena en el campeonato, también hubo al menos tres tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.85 en bet365

Las estadísticas indican que los dos equipos anotan

En cuatro de las seis presentaciones más recientes de los Cementeros en la liga, ambos equipos marcaron.

Para los Papayeros, esta tendencia se ha repetido con mayor contundencia: en ocho de sus nueve actuaciones anteriores, los dos bandos convirtieron.

Ambos equipos anotarán: Sí – 1.66 en bet365

El complemento puede traer muchas alegrías

En tres de los cinco compromisos más recientes de La Calera, se registraron al menos dos goles durante la segunda parte.

En ocho de los últimos nueve juegos del Granate, también hubo más de una conquista después del descanso.

Total de goles en la segunda mitad: Más de 1.5 – 2.00 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Unión La Calera vs Deportes La Serena Cuotas ofrecidas por bet365 Unión La Calera 2.10 bet365 Empate 3.20 bet365 Deportes La Serena 3.20 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si quieres aprovechar las promociones disponibles antes de realizar tus apuestas, puedes conocer más sobre el bono de bienvenida de bet365. En nuestra guía encontrarás información sobre cómo funciona esta oferta, cuáles son sus condiciones y qué requisitos debes cumplir para acceder a sus beneficios. También podrás revisar el proceso para activar el bono y utilizarlo en tus primeras apuestas.

Historial de Unión La Calera vs Deportes La Serena: últimos partidos