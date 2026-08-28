El entrenador de Colo Colo está planificando el equipo que enfrentará a los itálicos este domingo 30 de agosto en el Estadio Monumental.

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Colo Colo vuelve a la acción en la Liga de Primera 2026 tras la victoria sobre la U en el Superclásico y el triunfo ante Unión Española en Copa Chile. Ahora los albos recibirán a Audax Italiano este domingo, buscando un triunfo que acerque todavía más a un título que parece casi inevitable.

Para este duelo Fernando Ortiz debe tomar una decisión crucial en el puesto del arco. Vozinha ya tuvo su esperado debut el pasado miércoles ante los hispanos y varios apuestan a que repita en un par de días más.

Sin embargo, Gabriel Maureira todavía no da razones para que lo saquen del equipo titular, sobre todo luego de la victoria del pasado domingo en el Superclásico. Por lo mismo, el Tano debe elegir sabiamente a quien le dará los guantes.

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El portero titular de Colo Colo para recibir a Audax Italiano

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el entrenador argentino se la jugará por mantener a Gabriel Maureira como el portero titular y a Vozinha como el suplente, tal y como se vio ante la U en el Estadio Nacional.

Gabriel Maureira será el arquero de Colo Colo para el choque ante Audax de este domingo. | Foto: Photosport.

Ortiz buscará repetir el once que se quedó con el Superclásico 200, ya que sin miedo a exagerar, esa misma formación brindó uno de los mejores partidos del Cacique en lo que llevamos de temporada. Y obvio, con Maureira bajo los tres palos.

Así las cosas, la más probable oncena del Cacique para recibir a Audax será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.

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En síntesis