Pronósticos Colo Colo vs Audax Italiano: el Cacique se quedó con el Superclásico y se acerca a una nueva estrella

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Colo Colo vs Audax Italiano, en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Colo Colo vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Colo Colo + Total de goles de Colo Colo en la segunda mitad: Más de 0.5 Colo Colo suma 10 triunfos en sus últimas 11 presentaciones y marcó en la segunda mitad en nueve de sus 12 partidos invictos, mientras Audax sufrió cinco derrotas como visitante. bet365 1.74 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si El mercado se cumplió en siete de los últimos ocho partidos de Colo Colo y en siete de los 10 encuentros recientes de Audax Italiano, mostrando una tendencia goleadora en ambas áreas. bet365 1.80 Pronóstico Anota en cualquier momento: Javier Correa Javier Correa llega tras marcar y asistir en el Superclásico, consolidando su gran momento ofensivo. El argentino suma 10 goles en 14 partidos de liga y mantiene su capacidad goleadora. bet365 2.25 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Colo Colo sigue sonriendo desde lo más alto del Campeonato Nacional, con 13 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile tras imponerse por 2-1 en el Superclásico. Este domingo 30 de agosto a las 17:30 horas, el Cacique recibirá a Audax Italiano en el Estadio Monumental.

Los Albos suman 11 partidos sin derrotas en el certamen y avanzan cómodamente en busca de la estrella número 35. Los Itálicos, por su parte, acumulan tres empates consecutivos y tienen 22 puntos en el décimo tercer lugar, a solo cuatro unidades de la zona de descenso.

En la previa del partido, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Colo Colo vs Audax Italiano, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

El invicto del Cacique no se detiene

Colo Colo le ganó el Superclásico a Universidad de Chile y logró su décimo triunfo en sus últimas 11 presentaciones. En nueve de los 12 partidos que lleva invicto, el Cacique anotó al menos un gol en la segunda mitad.

Audax Italiano, en cambio, registra cinco derrotas, tres empates y apenas un triunfo como visitante en la liga. Además, recibió un tanto o más tras el descanso en cinco de esos encuentros.

Resultado final: Colo Colo + Total de goles de Colo Colo en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.74 en bet365

Albos e Itálicos comparten una clara racha de goles en ambas áreas

En siete de los últimos ocho partidos de los Albos, entre liga y copa, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

Los Itálicos, por su parte, llegan con una tendencia similar: en siete de sus 10 encuentros más recientes, ambos conjuntos marcaron al menos una vez.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

Correa viene de brillar en el Superclásico y mantiene su racha goleadora

Javier Correa fue una de las grandes figuras del Superclásico ante Universidad de Chile, al aportar un gol y una asistencia en el triunfo 2-1 del Cacique. El delantero argentino atraviesa un gran momento goleador y suma 10 tantos en 14 partidos de liga.

Anota en cualquier momento: Javier Correa – 2.25 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Colo Colo vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por bet365 Colo Colo 1.46 bet365 Empate 4.10 bet365 Audax Italiano 5.25 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Antes de realizar tus apuestas en este partido, también puedes conocer más sobre la seguridad y confiabilidad de bet365. En nuestra guía encontrarás información sobre la trayectoria de la plataforma, sus principales características y los aspectos que debes considerar para evaluar si se trata de una casa de apuestas confiable.

Historial de Colo Colo vs Audax Italiano: últimos partidos