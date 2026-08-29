Pronósticos Universidad de Concepción vs Universidad de Chile: el Campanil no logra salir de la mala racha

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Universidad de Concepción vs Universidad de Chile en la fecha 21 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Concepción vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Universidad de Chile Universidad de Chile ganó cinco de sus últimos seis partidos de liga, mientras Universidad de Concepción acumula cinco derrotas, siete juegos sin ganar y solo un triunfo en sus últimos 10. bet365 1.76 Pronóstico Total de goles de Universidad de Chile en la primera mitad: Más de 0.5 La U marcó en el primer tiempo en sus últimos tres partidos y en siete de sus ocho compromisos recientes, mientras el Campanil recibió al menos un gol antes del descanso en sus cinco juegos más recientes. bet365 1.80 Pronóstico Tiros de esquina de Universidad de Concepción: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Universidad de Chile: Menos de 8.5 La U de Conce superó los 3.5 córners en ocho de nueve localías, con 6,11 de promedio; la U, por su parte, registró menos de nueve en todas sus salidas, promediando 4,6. bet365 1.80 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 30 de agosto, a las 15:00 horas, en el Ester Roa, Universidad de Concepción recibirá a Universidad de Chile por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

El Campanil no logra salir de su mala racha y, con 19 puntos, está a tan solo una unidad de la zona de descenso. Lleva cinco derrotas consecutivas y siete partidos sin triunfos, con apenas una victoria en sus últimas 10 presentaciones. El Romántico Viajero, en tanto, llegó con confianza al Superclásico tras encadenar cinco victorias seguidas en la liga, pero cayó 2-1 ante Colo Colo, resultado que permitió al Cacique aumentar su ventaja como líder. Ahora, los Azules buscarán volver al triunfo.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los pronósticos de Universidad de Concepción vs Universidad de Chile, para que contemples antes de realizar tus apuestas.

U. de Chile, con el favoritismo de su lado en el Ester Roa

Universidad de Chile ganó cinco de sus últimos seis partidos en el Campeonato Nacional 2026.

Universidad de Concepción, en cambio, registra cinco derrotas consecutivas en el certamen. Además, lleva siete presentaciones sin triunfos y apenas uno en los últimos 10 juegos.

Resultado final: Universidad de Chile – 1.76 en bet365

Los Azules llegan con una buena marca antes del descanso

Los Azules anotaron al menos un gol en la primera parte en sus últimos tres partidos de liga. Además, no lograron marcar antes del descanso solo en uno de sus últimos ocho compromisos en la competencia.

El Campanil, en cambio, recibió un tanto o más en la primera mitad en sus cinco presentaciones más recientes en el campeonato.

Total de goles de Universidad de Chile en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.80 en bet365

La diferencia en el promedio de córners entre la U de Conce y el Romántico Viajero

En ocho de sus nueve localías en el Campeonato Nacional, la U de Conce tuvo más de tres tiros de esquina a favor, con un promedio de 6,11 cada 90 minutos.

El Romántico Viajero registró menos de nueve córners en todas sus salidas de casa. Su promedio en condición de visitante es de 4,6 ejecuciones por partido.

Tiros de esquina de Universidad de Concepción: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Universidad de Chile: Menos de 8.5 – 1.80 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Concepción vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Universidad de Concepción 4.10 bet365 Empate 3.50 bet365 Universidad de Chile 1.76 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Universidad de Concepción vs Universidad de Chile: últimos partidos