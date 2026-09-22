Claudio Bravo enumeró del 1 al 4 a los arqueros de Colo Colo: deja en la cola a Vozinha al señalar que corre "por otra vía".

Claudio Bravo volvió a demostrar que no le gusta para nada la presencia de Vozinha en Colo Colo. Si hace algunas semanas criticó sus carencias técnicas, en esta ocasión lo puso a la cola de los arqueros del Cacique.

En ESPN se hizo el ejercicio de poner el orden de los cuatro arqueros de los albos, considerando que esta noche atajará Eduardo Villanueva ante Audax Italiano. Y ahí fue donde Bravo sorprendió.

“Hoy como entrenador, en igualdad de condiciones, sin lesiones, estamos hablando que De Paul era recientemente el capitán de Colo Colo, el de mayor experiencia”, expresó el Capitán América para alabar al Tuto.

“Si te vas a jugar una instancia definitiva, en igualdad de condiciones, como entrenador, la apuesta creo que sería por De Paul“, manifestó sobre el mejor portero que tiene el plantel.

Vozinha no es bien valorado por Claudio Bravo

Vozinha al último lugar de los arqueros de Colo Colo

Después Bravo no tuvo dudas. “Segundo, proyecto de club, Maureira. Tercero, seguimos con el proyecto de club, proyectar la cantera en ese sentido, es Villanueva“, detalló.

Eso llamó la atención a los panelistas. “¡Dejaste último a Vozinha!“, le señalaban por el portero de Cabo Verde que llegó durante este semestre a reforzar al plantel.

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Ahí fue donde el ex arquero del Barcelona explica que el africano debe medirse con una vara diferente. “Va por un carril distinto. Va por otra vía, va por otra vía”, sostuvo por el tema de marketing.

Habrá que ver lo que sucede finalmente con Vozinha y la competencia con el resto de los arqueros a la vuelta de la Fecha FIFA, cuando se deba reanudar el campeonato nacional.