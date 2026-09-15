El portero de Cabo Verde no convence y “Tuto” ya tiene el alta médica para jugar por Copa Chile.

Colo Colo se mentaliza para la recta final de temporada y tiene un problema que le quita la calma a Fernando Ortiz. Esto tiene relación con el puesto de arquero y que no logra encontrar al especialista ideal.

Pese a la llegada de Vozinha, el portero de Cabo Verde no ha rendido como se esperaba. El último gol ante Deportes Concepción reveló los problemas que enfrenta el golero de 40 años. A esto se suma la lesión de Gabriel Maureira en su codo derecho, por lo que se queda sin alternativas el “Tano”.

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Pero en medio de la tormenta, apareció una luz de esperanza con un viejo conocido en el arco albo. Lo que tiene relación con Fernando De Paul que ya dejó atrás la lesión que lo sacó de las canchas en el mes de abril.

El portero sufrió una grave desinfección de isquitiobiales ante Palestino. Ante la magnitud de la lesión, tuvo que ser operado de urgencia y pasar varios meses en recuperación. Tras seguir al pie de la letra el proceso de rehabilitación, recién en septiembre pudo volver a entrenar a la par de sus compañeros.

Mientras Vozinha no convence, ponen fecha de retorno a Fernando De Paul

La gran evolución de Fernando De Paul ahora es mirada de cerca por el cuerpo técnico de Fernando Ortiz. A tal punto que adelantan su regreso a las canchas ante las ausencias de Vozinha -que tendrá que jugar por su selección en fecha FIFA- y la lesión de Maureira en el codo derecho.

“El Tuto De Paul ya está recuperado. Está entrenando a la par de sus compañeros. Por lo que está a disposición del técnico Fernando Ortiz”, recalcó Tomás Alvarado en el canal “De Puntete”.

El comunicado incluso dejó abierta la chance de que vuelva a sumar minutos tras los festejos de las fiestas patrias.

“Si el técnico lo determina, podría ser considerado para jugar ante Audax Italiano el próximo martes 22 de septiembre”, recalcó.

Ahora dejó abierta la opción de que si no llega a sumar minutos en la ida, todo apunte a que la revancha del 25 de septiembre ante los tanos, sí sea el partido de regreso al arco para Fernando De Paul.

En resumen:

Existe preocupación en Colo Colo por el nivel de Vozinha en el arco.

Fernando Ortiz analiza el retorno de Fernando De Paul para jugar Copa Chile.

Colo Colo enfrenta a Audax Italiano en los octavos de final de Copa Chile. La ida será el martes 22 de septiembre. La revancha el 25 del mismo mes. Ambos partidos serán en el Estadio Nacional.