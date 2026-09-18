Pronósticos Sevilla vs Barcelona: ¿podrá Gabriel Suazo detener la furia culé?

Revisa los mejores pronósticos y cuotas en Sevilla vs Barcelona. Análisis y apuestas para el partido de la fecha 7 de LaLiga.

Presentamos los pronósticos de Sevilla vs Barcelona, un partido clave de LaLiga. Los líderes visitan un campo complicado con la misión de mantener su racha perfecta.

El choque, válido por la jornada 7 de la liga española, se disputará el sábado 19 de septiembre, a las 15:00 horas (hora de Chile) en el Ramón Sánchez Pizjuán. El FC Barcelona, actual campeón, llega como líder invicto, mientras que el Sevilla de Gabriel Suazo, en cuarta posición, busca dar un golpe de autoridad en casa.

Nuestros picks Pronósticos: Sevilla vs Barcelona Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Barcelona Barcelona ganó todos sus partidos de liga y promedia más de cuatro goles por encuentro. Además, domina el historial reciente ante Sevilla, con ocho victorias en sus últimos diez duelos. bet365 1.16 Pronóstico Ambos equipos anotan: Si Barcelona ha concedido dos goles en sus últimos partidos, mientras Sevilla marcó en todas sus jornadas. Además, los últimos cinco enfrentamientos directos registraron anotaciones de ambos equipos. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Sevilla vs Barcelona

El Sevilla ha mantenido su portería a cero en sus dos últimos partidos de LaLiga , algo que no logró de forma consecutiva en toda la temporada pasada.

ha mantenido su portería a cero en sus dos últimos partidos de , algo que no logró de forma consecutiva en toda la temporada pasada. El Barcelona ha marcado 28 goles en seis partidos de liga esta temporada, con un promedio de 4.67 goles por encuentro.

ha marcado 28 goles en seis partidos de liga esta temporada, con un promedio de 4.67 goles por encuentro. El club catalán domina el historial reciente, con ocho victorias en los últimos 10 enfrentamientos directos, con solo una derrota y un empate.

Raphinha, delantero del Barça, está en un momento excepcional, con 11 goles en siete partidos oficiales y seis tantos en sus seis apariciones contra el Sevilla.

Cuotas 1X2 Cuotas: Sevilla vs Barcelona Cuotas ofrecidas por bet365 Sevilla 11.11 bet365 Empate 6.00 bet365 Barcelona 1.16 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Sevilla vs Barcelona

El Barcelona de Hansi Flick llega a este encuentro en un estado de forma arrollador. Con un registro perfecto de seis victorias en seis partidos de LaLiga, el equipo no solo gana, sino que golea, como demostró en su reciente 7-2 sobre el Racing de Santander. Su poder ofensivo parece no tener límites, manteniéndolos en la cima de la tabla.

Por su parte, el Sevilla ha tenido un sólido comienzo de temporada. Ubicados en la cuarta posición, han demostrado solidez defensiva y han logrado marcar en todos sus partidos de liga. Vienen de una victoria por 1-0 ante el Deportivo La Coruña y buscarán replicar la victoria por 4-1 que consiguieron en casa contra el Barça la temporada pasada.

Nuestra apuesta segura: Barcelona Gana

La opción más fiable para este partido es la victoria del Barcelona. El equipo de Hansi Flick ha ganado todos sus partidos de liga esta temporada, mostrando una superioridad abrumadora. Su promedio de más de cuatro goles por partido es un testimonio de su poderío ofensivo.

Además, el historial favorece claramente a los blaugranas, que han ganado ocho de los últimos diez duelos contra el Sevilla. Aunque la cuota es baja, refleja la alta probabilidad de que el Barça continúe con su racha triunfal en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Apuesta 1 | Sevilla vs Barcelona – Resultado final: Barcelona – 1.16 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Aquí encontramos una cuota con mucho valor. Si bien el ataque del Barcelona es letal, su defensa ha mostrado ciertas fisuras. Concedieron dos goles contra el Levante y dos contra el Racing Santander, equipos que generaron ocasiones claras a pesar de tener poca posesión.

El Sevilla ha marcado en todos sus partidos de liga esta temporada y los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos han visto goles de los dos lados. Esta tendencia, combinada con la vocación ofensiva del Barça, sugiere que un partido con anotaciones en ambas porterías es un escenario muy probable.

Apuesta 2 | Sevilla vs Barcelona – Ambos equipos anotan: Si – 1.90 en bet365

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Alineaciones probables en Sevilla vs Barcelona

Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Lopez, Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Sierra, Guridi, Correia, Stassin.

Vlachodimos, Iglesias, Lopez, Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Sierra, Guridi, Correia, Stassin. Barcelona: Livaković, Cancelo, Christensen, García, Martín, Pedri, Rodri, Olmo, Yamal, Adeyemi, Raphinha.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Sevilla vs Barcelona

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Sevilla vs Barcelona?

El claro favorito es el Barcelona. Su estado de forma perfecto y las bajas cuotas a su favor lo confirman como el equipo con más probabilidades de ganar.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 19 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Se recomienda consultar la programación de los canales deportivos locales para confirmar la transmisión.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.90 para “Ambos equipos anotan” ofrece el mejor valor, considerando la tendencia goleadora de ambos equipos y la vulnerabilidad defensiva que a veces muestra el Barcelona.

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