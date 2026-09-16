Pronósticos Crystal Palace vs Lech Poznań: el equipo de Darío Osorio debuta en la Europa League

Análisis y pronósticos de Crystal Palace vs Lech Poznań por la Europa League. Las mejores cuotas y apuestas para el juego del equipo de Darío Osorio.

Revisa los mejores pronósticos de Crystal Palace vs Lech Poznań, un duelo clave en el inicio de la fase de grupos de la UEFA Europa League.

El Crystal Palace de Darío Osorio, campeón de la Conference League, recibe al Lech Poznań de Polonia este jueves 17 de septiembre en Selhurst Park. El partido, correspondiente a la primera jornada de la Europa League, comenzará a las 15:00 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Crystal Palace vs Lech Poznań Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Crystal Palace promedia cuatro goles en sus últimos cinco partidos, mientras Lech Poznań superó esta línea en sus seis visitas de la temporada. Además, ambos muestran argumentos ofensivos y defensivos favorables. bet365 1.61 Pronóstico Ambos equipos anotan: Sí Lech Poznań marcó en sus últimos 15 partidos europeos como visitante, mientras Crystal Palace recibió tres goles recientemente en casa. Además, la capacidad ofensiva visitante puede aprovechar las dudas defensivas locales. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Crystal Palace vs Lech Poznań

Lech Poznań ha marcado en 13 de sus 14 partidos esta temporada y en sus últimos 11 partidos europeos como visitante.

ha marcado en 13 de sus 14 partidos esta temporada y en sus últimos 11 partidos europeos como visitante. La opción de más de 2.5 goles se ha cumplido en los seis partidos competitivos del Lech Poznań como visitante esta temporada.

Crystal Palace ganó cinco de sus ocho partidos en casa en la Conference League la temporada pasada, perdiendo solo una vez en Selhurst Park .

ganó cinco de sus ocho partidos en casa en la la temporada pasada, perdiendo solo una vez en . Patrik Wålemark ha marcado seis goles en seis apariciones europeas para el Lech Poznań esta temporada.

Cuotas 1X2 Cuotas: Crystal Palace vs Lech Poznań Cuotas ofrecidas por bet365 Crystal Palace 1.40 bet365 Empate 4.75 bet365 Lech Poznań 8.70 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Crystal Palace vs Lech Poznań

Crystal Palace, el vigente campeón de la Conference League, llega a este debut europeo con la necesidad de recuperarse tras una derrota por 3-2 en casa ante el Ipswich Town en la Premier League. El equipo ha mostrado vulnerabilidades defensivas, concediendo más de 1.5 goles en cuatro de sus cinco partidos esta temporada, aunque su ataque sigue siendo productivo.

Por su parte, el Lech Poznań llega con un gran rodaje en competiciones europeas esta temporada. Aunque cayeron en su último partido de liga, venían de una racha de nueve partidos sin perder. Han demostrado una gran capacidad goleadora, especialmente en Europa, donde han anotado en todos sus partidos de visita desde la temporada pasada.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles totales

Los partidos del Crystal Palace bajo la dirección de Pierre Sage han sido ricos en goles, con un promedio de cuatro tantos por encuentro en sus últimos cinco partidos. Esta tendencia ofensiva se suma a la del Lech Poznań, cuyos seis partidos de visita esta temporada han superado la línea de 2.5 goles.

La defensa del Palace ha mostrado fragilidad, como en su reciente derrota 3-2, mientras que el equipo polaco ha anotado en sus últimos 11 partidos europeos fuera de casa. Estos factores sugieren un escenario propicio para varios goles en Selhurst Park.

Considerando el potencial ofensivo de ambos y las debilidades defensivas del local, la cuota para esta apuesta ofrece una base sólida para el pronóstico.

Apuesta 1 | Crystal Palace vs Lech Poznań – Total de goles: Más de 2.5 – 1.61 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

El Lech Poznań se ha consolidado como un equipo con gran poder ofensivo en el escenario europeo. Han marcado en sus últimos 15 partidos como visitantes en competiciones continentales, una racha que demuestra su capacidad para dañar a cualquier defensa.

Aunque Crystal Palace es el claro favorito, su defensa no ha sido un cerrojo. La reciente derrota en casa ante Ipswich, donde encajaron tres goles, evidencia fisuras que un equipo como el Lech, con jugadores en racha como Patrik Wålemark, podría explotar.

Esta cuota tiene un gran valor, ya que se basa en la consistencia goleadora del visitante y las dudas defensivas del equipo local, creando una oportunidad de apuesta muy atractiva.

Apuesta 2 | Crystal Palace vs Lech Poznań – Ambos equipos anotan: Sí – 1.90 en bet365

Si estás buscando una plataforma para realizar tus apuestas en este partido, puedes revisar nuestra guía con las mejores casas de apuestas en Chile. Allí encontrarás distintas alternativas, junto con sus principales características, mercados disponibles y otros aspectos que conviene considerar antes de elegir un operador.

Alineaciones probables en Crystal Palace vs Lech Poznań

Crystal Palace: Benítez, Richards, Disasi, Ahanor, Mitchell, Timber, Wharton, Khalaili, Pino, Kamada, Strand Larsen.

Benítez, Richards, Disasi, Ahanor, Mitchell, Timber, Wharton, Khalaili, Pino, Kamada, Strand Larsen. Lech Poznań: Lis, Pereira, Skrzypczak, Mońka, Gurgul, Murawski, Berggren, Wålemark, Sayyadmanesh, Rodríguez, Ishak.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Crystal Palace vs Lech Poznań

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Crystal Palace vs Lech Poznań?

Crystal Palace es el claro favorito para ganar, según las cuotas y su condición de local como campeón defensor de la Conference League.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el jueves 17 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile) en el estadio Selhurst Park. La transmisión dependerá de los licenciatarios locales de la Europa League.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de valor más interesante es “Ambos equipos anotan: Sí” con 1.90, debido al historial goleador del Lech Poznań como visitante y las debilidades defensivas del Crystal Palace.

Esta página o nota contiene publicidad comercial y enlaces de afiliados. Participar en ciertas ofertas destacadas puede generar un retorno monetario que podría afectar la ubicación y el orden de los operadores de juegos de azar enumerados aquí. Sin embargo, esto no afecta nuestras evaluaciones y revisiones imparciales.