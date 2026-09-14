Pronósticos Liverpool vs Tottenham: la EFL Cup ofrece un partidazo en Anfield

Apuestas para Liverpool vs Tottenham por la EFL Cup. Revisa los mejores pronósticos, cuotas, análisis y datos clave para este partido.

Revisa los mejores pronósticos de Liverpool vs Tottenham. Los locales son favoritos para avanzar de ronda en la EFL Cup, aprovechando el mal momento ofensivo de su rival.

El duelo, correspondiente a la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, se disputará este martes 15 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile) en Anfield. Los Reds debutan en la competición, mientras que los Spurs vienen de golear al Charlton Athletic en la fase previa.

Nuestros picks Pronósticos: Liverpool vs Tottenham Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Liverpool Liverpool mantiene una gran fortaleza en Anfield ante Tottenham y no pierde este duelo allí desde hace más de una década. Además, los Spurs promedian apenas 0.86 xG en Premier League. bet365 1.80 Pronóstico Anota en cualquier momento: Cody Gakpo Cody Gakpo registra cuatro goles y dos asistencias en ocho duelos ante Tottenham. Además, apunta a ser titular en este partido de copa, por lo que tendrá una buena oportunidad para ampliar su registro. bet365 2.75 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Liverpool vs Tottenham

El Liverpool no ha perdido en sus últimos nueve partidos como local en competiciones domésticas, con cuatro victorias y cinco empates.

no ha perdido en sus últimos nueve partidos como local en competiciones domésticas, con cuatro victorias y cinco empates. El Tottenham no ha logrado marcar en cuatro partidos consecutivos contra rivales de la Premier League esta temporada.

no ha logrado marcar en cuatro partidos consecutivos contra rivales de la esta temporada. Los Reds están invictos en sus enfrentamientos directos contra los Spurs en Anfield desde 2011, con un registro de 12 victorias y cinco empates.

desde 2011, con un registro de 12 victorias y cinco empates. El delantero del Liverpool, Cody Gakpo, ha participado en seis goles en ocho partidos contra el Tottenham (cuatro goles y dos asistencias).

Cuotas 1X2 Cuotas: Liverpool vs Tottenham Cuotas ofrecidas por bet365 Liverpool 1.80 bet365 Empate 3.75 bet365 Tottenham 4.10 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Tottenham

El Liverpool llega a este encuentro con un invicto de cinco partidos en todas las competiciones, aunque su inicio en la Premier League ha sido irregular, con un triunfo y tres empates. El equipo dirigido por Andoni Iraola se ha mostrado sólido en casa, pero ha cedido puntos importantes, como en el reciente 0-0 contra el Fulham.

Por su parte, el Tottenham atraviesa una crisis ofensiva alarmante en la liga. El equipo de Roberto De Zerbi no ha marcado un solo gol en las primeras cuatro fechas, una de las peores rachas de su historia. Su única victoria y sus únicos goles de la temporada llegaron en la ronda anterior de la EFL Cup ante un rival de menor categoría, lo que genera serias dudas sobre su capacidad para competir en Anfield.

Nuestra apuesta segura: Liverpool gana

La opción más fiable para este partido es la victoria del Liverpool. Los Reds tienen una fortaleza histórica en Anfield, donde no pierden contra el Tottenham desde hace más de una década. A pesar de su empate sin goles el fin de semana, el equipo de Iraola ha demostrado ser consistente y tiene un promedio de 1.60 goles por partido en sus últimos cinco duelos.

El principal argumento a favor de esta apuesta es la sequía goleadora del Tottenham frente a equipos de primer nivel. Con un promedio de apenas 0.86 goles esperados (xG) en la Premier League, es difícil imaginar que puedan hacerle daño a la defensa del Liverpool en su propio estadio.

Apuesta 1 | Liverpool vs Tottenham – Resultado final: Liverpool – 1.80 en bet365

Apuesta de valor: Cody Gakpo anota en cualquier momento

Para quienes buscan una cuota más atractiva, apostar por un gol de Cody Gakpo es una excelente alternativa. El delantero neerlandés tiene un historial muy favorable contra los Spurs, habiéndoles marcado cuatro goles y dado dos asistencias en ocho enfrentamientos previos.

Se espera que Gakpo sea titular en este partido de copa, liderando el ataque para dar descanso a otros jugadores. Su motivación será alta para demostrar su valía y su capacidad goleadora. Considerando su registro personal contra el Tottenham, la cuota de 2.75 ofrece un valor significativo.

Apuesta 2 | Liverpool vs Tottenham – Anota en cualquier momento: Cody Gakpo – 2.75 en bet365

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Alineaciones probables en Liverpool vs Tottenham

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Araujo, Endo, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Munoz, Koumas, Ngumoha, Gakpo.

Mamardashvili, Frimpong, Araujo, Endo, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Munoz, Koumas, Ngumoha, Gakpo. Tottenham: Kinsky, Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson, Fernandes, Tonali, Savinho, Gallagher, Kudus, Solanke.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Liverpool vs Tottenham

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Liverpool vs Tottenham?

El Liverpool es el claro favorito para ganar el partido, basándose en su sólido historial como local y el mal momento ofensivo que atraviesa el Tottenham.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el martes 15 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile) en el estadio de Anfield. La transmisión deberá ser consultada en las guías de programación locales.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor más interesante es “Cody Gakpo anota en cualquier momento” con una cuota de 2.75, debido a su excelente registro goleador contra el Tottenham.

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