Pronósticos Unión La Calera vs Deportes Limache: los Cementeros quieren cortar una racha de 12 partidos

Pronósticos: Unión La Calera vs Deportes Limache
Este lunes 14 de septiembre, a las 19:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, Unión La Calera y Deportes Limache se enfrentarán por la fecha 23 del Campeonato Nacional.
Los Cementeros llevan 12 partidos sin ganar y necesitan con urgencia los tres puntos para acercarse a la permanencia: están últimos con 14 unidades, a 10 de una posible salvación. El Tomate Mecánico, en tanto, ha tenido una muy buena campaña y marcha sexto, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, con posibilidades de pelear por un lugar en la Copa Libertadores.
En la previa del partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Unión La Calera vs Deportes Limache, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en la liga chilena.
Los dos marcan en el Nicolás Chahuán
En nueve de los últimos 13 partidos de Unión La Calera en el Campeonato Nacional, se registraron anotaciones de ambos equipos peor hubo menos de seis conquistas.
En siete de las recientes 10 presentaciones de Deportes Limache en la liga, también marcaron los dos conjuntos y se contabilizaron cinco tantos o menos.
Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Menos de 5.5 – 1.75 en bet365
Daniel Castro sigue engrosando las estadísticas
Daniel Castro lleva dos partidos consecutivos anotando: convirtió ante Ñublense y viene de anotar un doblete y dar una asistencia frente a Cobresal. El delantero de los Cerveceros suma 13 gritos y siete asistencias en 21 encuentros en la Liga de Primera, además de cinco tantos entre la Supercopa, la Copa de la Liga y la Copa Chile.
Anota en cualquier momento: Daniel Castro – 2.40 en bet365
La Calera y Limache, los opuestos para la apertura del marcador
La Calera y Limache son opuestos en una particular estadística del campeonato chileno: el Tomate Mecánico es el equipo que más veces comenzó ganando, al anotar el primer gol en 14 ocasiones. En contraste, los Cementeros son los que más veces recibieron el primer tanto, ya que comenzaron perdiendo en 16 partidos.
Primer equipo en anotar: Deportes Limache – 1.95 en bet365
Cuotas: Unión La Calera vs Deportes Limache
Historial de Unión La Calera vs Deportes Limache: últimos partidos
- Deportes Limache 4-0 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2026)
- Unión La Calera 0-1 Deportes Limache (Campeonato Nacional 2025)
- Deportes Limache 0-1 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2025)