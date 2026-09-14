Pronósticos Unión La Calera vs Deportes Limache: los Cementeros quieren cortar una racha de 12 partidos

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Unión La Calera vs Deportes Limache, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Unión La Calera vs Deportes Limache Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Menos de 5.5 La tendencia favorece los goles en ambos arcos, aunque dentro de un marcador moderado: ocurrió en nueve de los últimos 13 partidos de La Calera y siete de los 10 recientes de Limache. bet365 1.75 Pronóstico Anota en cualquier momento: Daniel Castro Daniel Castro llega en racha, con goles en sus dos últimos partidos, incluido un doblete ante Cobresal. Además, suma 13 tantos y siete asistencias en 21 encuentros de Liga de Primera. bet365 2.40 Pronóstico Primer equipo en anotar: Deportes Limache Deportes Limache lidera el torneo en veces comenzando con ventaja, al marcar primero en 14 partidos. En contraste, Unión La Calera recibió el primer gol en 16 encuentros. bet365 1.95 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este lunes 14 de septiembre, a las 19:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, Unión La Calera y Deportes Limache se enfrentarán por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Los Cementeros llevan 12 partidos sin ganar y necesitan con urgencia los tres puntos para acercarse a la permanencia: están últimos con 14 unidades, a 10 de una posible salvación. El Tomate Mecánico, en tanto, ha tenido una muy buena campaña y marcha sexto, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, con posibilidades de pelear por un lugar en la Copa Libertadores.

En la previa del partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Unión La Calera vs Deportes Limache, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en la liga chilena.

Los dos marcan en el Nicolás Chahuán

En nueve de los últimos 13 partidos de Unión La Calera en el Campeonato Nacional, se registraron anotaciones de ambos equipos peor hubo menos de seis conquistas.

En siete de las recientes 10 presentaciones de Deportes Limache en la liga, también marcaron los dos conjuntos y se contabilizaron cinco tantos o menos.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Menos de 5.5 – 1.75 en bet365

Daniel Castro sigue engrosando las estadísticas

Daniel Castro lleva dos partidos consecutivos anotando: convirtió ante Ñublense y viene de anotar un doblete y dar una asistencia frente a Cobresal. El delantero de los Cerveceros suma 13 gritos y siete asistencias en 21 encuentros en la Liga de Primera, además de cinco tantos entre la Supercopa, la Copa de la Liga y la Copa Chile.

Anota en cualquier momento: Daniel Castro – 2.40 en bet365

La Calera y Limache, los opuestos para la apertura del marcador

La Calera y Limache son opuestos en una particular estadística del campeonato chileno: el Tomate Mecánico es el equipo que más veces comenzó ganando, al anotar el primer gol en 14 ocasiones. En contraste, los Cementeros son los que más veces recibieron el primer tanto, ya que comenzaron perdiendo en 16 partidos.

Primer equipo en anotar: Deportes Limache – 1.95 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Unión La Calera vs Deportes Limache Cuotas ofrecidas por bet365 Unión La Calera 2.45 bet365 Empate 3.40 bet365 Deportes Limache 2.55 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Unión La Calera vs Deportes Limache: últimos partidos