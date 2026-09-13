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Universidad de Chile

U de Chile vs La Serena: sigue el minuto a minuto del partido trascendental por la Liga de Primera

Los azules mueven su formación en un duelo donde juegan con la idea de dar caza a la UC por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Por Cristián Fajardo C.

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La U busca un nuevo triunfo en La Serena.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLa U busca un nuevo triunfo en La Serena.

Universidad de Chile se juega gran parte de la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores esta jornada, cuando visite a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

Los azules tienen la presión del triunfo de Universidad Católica ante Palestino, donde le saca ventaja por el objetivo internacional, lo que marca la obligación de sumar para la U.

Todo este contexto también se empaña con tres bajas importantísimas que tendrá el equipo de Fernando Gago, que no contará con Marcelo Morales, Lucas Barrera y Charles Aránguiz.

La U viene de derrotar a Coquimbo Unido con dos goles de Lucero .Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

La U viene de derrotar a Coquimbo Unido con dos goles de Lucero .Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

U. de Chile vs. Deportes La Serena: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

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Revisa el minuto a minuto del partido:

U. de Chile vs. Deportes La Serena: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena juegan este domingo 13 de septiembre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio La Portada, por la fecha 23 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

LUCERO TITULAR

Fernando Gago le entrega una oportunidad de oro a Juan Martín Lucero, tras su doblete en el último triunfo de U de Chile ante Coquimbo. La última vez en La Serena también marcó: ¿Será el momento del Gato?

FORMACIÓN DE LA SERENA

La U jugará de blanco

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LOS HINCHAS LLEGAN A LA PORTADA

Formación de la U

La U con presión

La UC venció a Palestino y le sacó tres puntos en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Bienvenidos

Comenzamos la transmisión por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, donde Universidad de Chile visita a Deportes La Serena, en el estadio La Portada.

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