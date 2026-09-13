Los azules mueven su formación en un duelo donde juegan con la idea de dar caza a la UC por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Universidad de Chile se juega gran parte de la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores esta jornada, cuando visite a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

Los azules tienen la presión del triunfo de Universidad Católica ante Palestino, donde le saca ventaja por el objetivo internacional, lo que marca la obligación de sumar para la U.

Todo este contexto también se empaña con tres bajas importantísimas que tendrá el equipo de Fernando Gago, que no contará con Marcelo Morales, Lucas Barrera y Charles Aránguiz.

La U viene de derrotar a Coquimbo Unido con dos goles de Lucero .Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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