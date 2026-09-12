Pronósticos Audax Italiano vs O’Higgins: los Celestes quieren dar el golpe ante unos Itálicos necesitados de puntos

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Audax Italiano vs O'Higgins, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Audax Italiano vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 La tendencia goleadora es clara: ocurrió en seis de las últimas ocho localías de Audax y en las tres recientes visitas de O’Higgins. Además, se repitió en sus dos últimos duelos. bet365 2.10 Pronóstico Anota en cualquier momento: Arnaldo Castillo Arnaldo Castillo llega en racha, con goles en sus últimos dos partidos y cinco conquistas en las seis fechas recientes. Además, el delantero paraguayo suma 17 tantos esta temporada. bet365 2.50 Pronóstico Tiros de esquina de Audax Italiano: Menos de 4.5 Audax Italiano promedia apenas 3,64 córners como local, el segundo registro más bajo del torneo. Además, tuvo menos de cinco saques de esquina en nueve de sus 11 partidos en casa. bet365 2.10 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 13 de septiembre, Audax Italiano y O’Higgins se medirán a las 19:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 23 de la Liga de Primera.

El encuentro aparece como un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos, considerando lo ajustada que está la tabla de posiciones. Los Celestes suman 27 puntos y ocupan el undécimo lugar, a seis unidades de los puestos de clasificación a las copas internacionales. Los Itálicos, en tanto, tienen dos puntos menos y se encuentran en una posición más comprometida, ya que apenas cuatro unidades lo separan de la zona de descenso.

En la antesala de este lindo compromiso, nuestro especialista te muestra los mejores pronósticos de Audax Italiano vs O’Higgins, para que consideres a la hora de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

Promesa de goles en La Florida

En seis de las últimas ocho localías de Audax Italiano en el Campeonato Nacional, ambos equipos anotaron y se registraron al menos tres goles.

En los tres compromisos más recientes de O’Higgins fuera de Rancagua en el certamen, también hubo más de dos tantos y marcaron los dos conjuntos.

En los dos últimos enfrentamientos entre Itálicos y Celestes, se repitió esta tendencia: ambos anotaron y el marcador finalizó con más de dos goles.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 2.10 en bet365

Arnaldo Castillo sigue con su racha goleadora

Arnaldo Castillo lleva dos partidos consecutivos anotando, ya que anotó el 2-3 frente a Universidad Católica y en el reciente 2-1 ante Unión La Calera, y suma cinco conquistas en sus últimos seis encuentros en el torneo.

El delantero paraguayo de 29 años suma 17 gritos esta temporada entre todas las competencias.

Anota en cualquier momento: Arnaldo Castillo – 2.50 en bet365

La baja producción de córners de Audax en su casa

El conjunto itálico tiene el segundo promedio más bajo de córners a favor en condición de local, con apenas 3,64 ejecuciones por partido. De hecho, en nueve de sus 11 presentaciones en casa en el torneo, tuvo menos de cinco saques desde la esquina.

Tiros de esquina de Audax Italiano: Menos de 4.5 – 2.10 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Audax Italiano vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por bet365 Audax Italiano 2.40 bet365 Empate 3.30 bet365 O’Higgins 2.57 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Audax Italiano vs O’Higgins: últimos partidos