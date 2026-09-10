Nicolás Córdova sorprende con nómina de la Roja para fecha FIFA: fin a la generación dorada

El DT de la selección chilena informó la lista de jugadores que participarán por la gira en Norteamérica.

La selección chilena tiene nueva convocatoria para la fecha FIFA que se disputará entre finales de septiembre y principios de octubre. Lo que contó con varios nombres que llamaron la atención.

La citación de Nicolás Córdova sorprende por dar finalmente con el cierre definitivo a la generación dorada. Pese a que se indicó que Eduardo Vargas podría ser el referente en el ataque y el último bastión de aquel equipo.

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Pero el DT optó por nuevas caras y dejó fuera a “Turboman”. Misma situación de referentes como Guillermo Maripán en la defensa que no fue considerado para está ocasión.

Entre las sorpresas asoman jugadores como Christian Bravo de Huachipato, Leandro Hernández de Colo Colo y Marcelo Morales de Universidad de Chile entre otros.

Además hay tres invitados que asoman como cartas posibles para el futuro del equipo nacional y que vienen directamente desde el extranjero.

Arqueros:

– Lawrence Vigouroux – Swansea City (GAL)

– Brayan Cortés – Argentinos (ARG)

– Christian Bravo – Huachipato

Defensas:

– Felipe Faúndez – O’Higgins

– Felipe Salinas – Coquimbo Unido

– Jonathan Villagra – Colo Colo

– Benjamín Kuscevic – Toronto FC (CAN)

– Iván Román – Colo Colo

– Marcelo Morales – Universidad de Chile

– Paulo Díaz – Atlanta United (USA)

– Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP)

– Diego Ulloa – Colo Colo

Mediocampistas:

– Agustín Arce – Universidad de Chile

– Rodrigo Echeverría – Club León (MEX)

– Marcelino Núñez – Ipswich (ING)

– Vicente Pizarro – Rosario Central (ARG)

– Felipe Loyola – Pisa (ITA)

– Víctor Felipe Méndez – Colo Colo

– Leandro Hernández – Colo Colo

– Matías Sepúlveda – Lanús (ARG)

– César Pérez – Defensa y Justicia (ARG)

Delanteros:

– Darío Osorio – Crystal Palace (ING)

– Maximiliano Gutiérrez – FC Dinamo Moscú (RUS)

– Gonzalo Tapia – Columbus Crew (USA)

– Ben Brereton Díaz – Sheffield United (ING)

– Lucas Cepeda – Elche CF (ESP)

– Nils Reichmuth – FC Thun (SUI)

Invitados:

Thomas Coulombe – Espanyol (ESP)

Jetzen Lopez – SP Braga (POR)

Zidane Yáñez – Huntsville City (USA)