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Selección chilena

Eduardo Vargas aparece como un tapado en la selección chilena: “Si fuera por los puntos está dentro”

A la espera de la nómina para los amistosos de septiembre, el nombre de "Turbomán" ronda en Juan Pinto Durán: ¿Vuelve la generación dorada?

Por Cristián Fajardo C.

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Eduardo Vargas aparece como rumor en la Roja.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEduardo Vargas aparece como rumor en la Roja.

La selección chilena prepara para este jueves una nueva nómina para los amistosos del mes de septiembre, que sigue liderada por el interinato más largo de la historia con Nicolás Córdova.

La Roja viajará al norte del continente para enfrentar a Canadá, Estados Unidos y México, en fuertes duelos de preparación para el nuevo proceso, que todavía no tiene un entrenador confirmado.

Pero, en la previa de la lista definitiva, aparece un nombre como rumor y que suma fuerza debido a su tremendo momento con la camiseta de Universidad de Chile: Eduardo Vargas.

Eduardo Vargas aparece como opción en la Roja. FOTO: Andrés Pina/Photosport

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Fue el periodista Francisco Caneo, en radio Cooperativa, quien puso sobre la mesa el debate de Eduardo Vargas en la selección chilena, tras un llamativo encuentro.

El fin de semana me encontré con alguien de la selección chilena en uno de los estadios y me dijo que si fuera por los puntos está adentro Eduardo Vargas“, comentó.

En ese sentido, deja abierta la puerta: “Yo esperaría por el tema Vargas, yo creo que no, pero hay una presión por parte del seleccionados que tiene que sacar puntos como entrenador“.

Dentro de su informe, aseguró que lo más probable es que desde la U sean llamados Agustín Arce y Marcelo Morales, en algo que será ratificado dentro de las próximas horas.

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