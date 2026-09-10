El histórico DT campeón de Copa Libertadores con los albos visitó el Estadio Monumental. Se llenó de cariño y homenajes por montones en Macul.

Mirko Jozic volvió a Chile y fue homenajeado como corresponde por Colo Colo, club donde hizo historia al ganar como DT la Copa Libertadores 1991. El croata de 86 años se llenó de saludos y cariño en el Estadio Monumental.

Tras una ceremonia el pasado miércoles con un Teatro Caupolicán teñido de Blanco y Negro, este jueves el querido Mirko visitó el recinto de Macul. Ahí recibió otro homenaje, ya que la conocida Casa Alba ahora llevará su nombre.

Entre paseos por el entorno del Estadio Monumental, el campeón continental en en 1991 se encontró con Gabriel Maureira, quien corrió a saludarlo. Ahí tuvieron un llamativo intercambio de palabras, con elogios del DT al portero.

Video: el encuentro de Mirko Jozic con el futuro albo

“¿Todo bien?”, lo saludó timidamente Gabriel Maureira a Mirko Jozic. El histórico DT lo quedó mirando y junto con saludarlo le dio su bendición: “¿Cómo estás? Estás crecido, altura tienes, suerte”, dijo el croata.

Pero no solo con el joven portero albo intercambió palabras Mirko, ya que también se topó con Fernando Ortiz. Siempre respetuoso, el actual DT de Colo Colo corrió a abrazarlo y elogiarlo por su historia en el club.

“Tú tienes que tomar el desafío y transformar Colo Colo. La confianza nace de la cabeza y el corazón”, le dijo Jozic al Tano, luego que este le confesara que sueña con emular su logro continental.

CSD Deportivo Colo Colo

El CSyD de Colo Colo destacó “que hoy la Casa Alba lleve su nombre no es casualidad. Es reconocer la importancia que tuvo en la formación de jóvenes talentos y en la construcción de una de las páginas más gloriosas de nuestra historia”.