El entrenador del Cacique comentó lo que fue su primer intercambio con el croata en su visita a Chile. “Es un placer escuchar sus palabras a un entrenador que logró algo único para Colo Colo y el país”, afirmó.

Colo Colo vive días más que especiales gracias a la visita de Mirko Jozic a nuestros país. Después de 20 largos años el entrenador más importante en la historia del Cacique volvió a Chile para ser homenajeado como corresponde, saldando con esto una importante deuda por todo lo que logró.

Sin ir más lejos, a partir de ahora la Casa Alba, recinto donde se hospedan los canteranos del Popular, pasará a llevar a su nombre, esto luego de una actividad donde pudo compartir con el plantel profesional.

Uno de los que más disfrutó de haberlo conocido es Fernando Ortiz, quien le dio un fuerte abrazo y le dijo que espera algún día hacer lo que hizo él: ganar una Copa Libertadores con el Cacique.

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Al respecto el propio entrenador argentino habló en conferencia de prensa, afirmando que “soy un afortunado de conocerlo, no lo conocía. Es un placer escuchar sus palabras a un entrenador que logró algo único para Colo Colo y el país.

“Orgulloso y agradecido de que quisiera compartir conmigo y los jugadores su experiencia. Ojalá mañana, nunca sabe, tener la chance de ganar la Copa”, añadió.

En ese sentido, el Tano aseguró que “la energía que tiene con respecto a eso es muy bonita para un entrenador recibirla. Ojalá me pase la receta para lograrlo”.

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“Todos estamos contentos que pueda compartir su experiencia y que el domingo esté acá para que nos dé esa energía y podamos sacar ese partido adelante. Todos felices con eso”, concluyó el actual entrenador del Popular.

Cabe recordar que Mirko Jozic será homenajeado este domingo 13 de septiembre en el Estadio Monumental para el partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la jornada 23 de la Liga de Primera 2026.

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