El King sigue brillando como defensa y a sus 39 años los mira a todos desde arriba. Revisa el listado de cuenta especialista en estadísticas.

Arturo Vidal está como el vino jugando por Colo Colo y así lo ratifican las estadísticas. El King es un indiscutido titular y a sus 39 años este año las hizo de defensa, tras decisión de Fernando Ortiz.

Y el campeón de América no desentonó en el puesto, ya que en sus inicios también deslumbró en la última línea. Tan así, que una prestigiosa cuenta internacional lo puso el top de la lista de los mejores.

CIES Observatory publicó un ranking con los 10 mejores defensores centrales de Sudamérica, que hayan sumado más de 540 minutos. Ahí, el chileno los mira a todos desde arriba.

El ranking sudamericano que lidera Arturo Vidal

Con una puntuación ponderada de 80.1, Arturo Vidal se ubica en la cima del listado. Con sus 2400 minutos en 31 partidos totales este año, el King supera a nombres como Léo Ortiz (Flamengo) y el campeón del mundo argentino, Nicolás Otamendi.

Pese a su gran nivel y destacar a nivel mundial, el capitán albo aún no tiene novedades sobre su continuidad. Así lo dejó en claro Aníbal Mosa recientemente, quien dice que hay que esperar para ver las renovaciones.

“Cuando tengamos la copa arriba de la mesa, o las copas, porque son dos, deberían ser dos (Liga de Primera y Copa Chile), vamos a conversar sobre las renovaciones. Hemos redundado demasiado en el tema”, dijo el presidente de ByN.

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Sin embargo, en las últimas horas surgió otro mazazo para Arturo Vidal. El periodista Cristián Alvarado, de Radio ADN, informó que Colo Colo estudia un recorte entre el 30 y 50% en el sueldo del King, en caso de seguir en 2027.