El elenco dirigido por Fernando Ortiz vuelve a ser local y buscará tres puntos para volver a estirar la distancia con la UC y la U que ganaron en está fecha.

Colo Colo enfrenta la fecha 23 con la obligación de volver a los triunfos como dueño de casa. Los albos altan a la cancha este domingo ya conociendo que Universidad Católica superó a Palestino y la U también cumplió la tarea ante La Serena. Por lo que se acorta la distancia en la Liga de Primera.

El elenco de Fernando Ortiz ahora está a once puntos de diferencia de los escoltas y se hace imperioso volver a sumar en el Estadio Monumental. En especial tras el empate conseguido hace una semana ante Huachipato.

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Para ello, presentará un equipo renovado donde la gran ausencia será Arturo Vidal. El King se pierde el encuentro ante Deportes Concepción por acumulación de tarjetas y obliga a modificar la defensa.

Pero además del Bicampeón de América se suma la baja de Joaquín Sosa y Javier Correa que paga su último partido por los gestos que realizó en el Superclásico. Entre las novedades destaca el debut de Vozinha en el Monumental, por lo que tendrá el primer encuentro con los hinchas albos en la Ruca.

Vozinha debuta este domingo en el Estadio Monumental

Por su parte, los lilas de Fernando Díaz tienen la gran chance de conquistar el batacazo de la fecha y meterse en zona de copas internacionales. Pese a la ausencia de figuras como Fausto Grillo, el elenco del sur lleg entonado para este domingo. Por lo que suma un nuevo atractivo el duelo de está jornada. Sigue todos los detalles por el minuto a minuto de Redgol.

Minuto a minuto: Colo Colo recibe a Concepción en el Monumental