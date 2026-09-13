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Liga de Primera

Sin Arturo Vidal, pero con Vozinha: Colo Colo recibe a Concepción en el Estadio Monumental

El elenco dirigido por Fernando Ortiz vuelve a ser local y buscará tres puntos para volver a estirar la distancia con la UC y la U que ganaron en está fecha.

Por Felipe Pavez Farías

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Colo Colo busca tres puntos claves ante Concepción
© photosportColo Colo busca tres puntos claves ante Concepción

Colo Colo enfrenta la fecha 23 con la obligación de volver a los triunfos como dueño de casa. Los albos altan a la cancha este domingo ya conociendo que Universidad Católica superó a Palestino y la U también cumplió la tarea ante La Serena. Por lo que se acorta la distancia en la Liga de Primera.

El elenco de Fernando Ortiz ahora está a once puntos de diferencia de los escoltas y se hace imperioso volver a sumar en el Estadio Monumental. En especial tras el empate conseguido hace una semana ante Huachipato. 

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Para ello, presentará un equipo renovado donde la gran ausencia será Arturo Vidal. El King se pierde el encuentro ante Deportes Concepción por acumulación de tarjetas y obliga a modificar la defensa. 

Pero además del Bicampeón de América se suma la baja de Joaquín Sosa y Javier Correa que paga su último partido por los gestos que realizó en el Superclásico. Entre las novedades destaca el debut de Vozinha en el Monumental, por lo que tendrá el primer encuentro con los hinchas albos en la Ruca.

Vozinha debuta este domingo en el Estadio Monumental

Vozinha debuta este domingo en el Estadio Monumental

Por su parte, los lilas de Fernando Díaz tienen la gran chance de conquistar el batacazo de la fecha y meterse en zona de copas internacionales. Pese a la ausencia de figuras como Fausto Grillo, el elenco del sur lleg entonado para este domingo. Por lo que suma un nuevo atractivo el duelo de está jornada. Sigue todos los detalles por el minuto a minuto de Redgol. 

Minuto a minuto: Colo Colo recibe a Concepción en el Monumental

¡Equipos a la cancha!

Colo Colo salta a la cancha del Estadio Monumental acompañado por Mirko Jozic. Deportes Concepción hace lo suyo con Joaquín Larrivey como capitán. En minutos comienza el partido.

Formación de Deportes Concepción

Fernando Díaz elige once estelar para dar el batacazo en el Estadio Nacional. Los elegidos son Nico Araya, Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Diego Carrasco, Dilan Varas, Mario Sandoval, Fernando Martínez, Ethan Espinoza, Jorge Henríquez, Cristián Riquelme y Joaquín Larrivey.

El último triunfo de Deportes Concepción se remonta para el 8 de agosto de 1991, y que justamente fue ante el Colo Colo que dirigía Mirko Jozic.

Formación de Colo Colo

Mientras se realiza el homenaje a Mirko Jozic, Colo Colo confirma la formación contra Deportes Concepción. El Cacique salta a la cancha con Vozinha, Villagra, Román, Wiemberg, Rojas, Méndez, Madrid, Ulloa, Pastrán, Hernández y Romero.

Mirko Jozic emociona a los hinchas albos

Junto a todo el plantel de Colo Colo 1991, el DT croata recibe un homenaje de aquellos en el Estadio Monumental. "Somos un corazón, un alma, todos somos Colo Colo. Gracias a la vida que me ha dado Chile. Gracias a Chile que me ha dado Colo Colo", recalcó el histórico adiestrador.

Homenaje a Mirko Jozic

En la previa al encuentro entre Colo Colo y Deportes Concepción, se realiza el homenaje a Mirko Jozic en el Estadio Monumental. El adiestrador croata visitó Chile durante está semana y ahora en el recinto donde tocó la gloria se le destaca por su gran campaña en la Copa Libertadores.

Vozinha titular

Fernando Ortiz confirmó durante la semana que Vozinha será titular ante Deportes Concepción. El portero albo de Cabo Verde tendrá su primer partido oficial en el Estadio Monumental. Además se indica que el suplente será Eduardo Villanueva por la lesión en el codo que sufrió Gabriel Maureira.

Así está la tabla

Colo Colo enfrenta a Deportes Concepción ya conociendo los resultados de Universidad Católica y la U. Así marcha la tabla con los elencos estudiantiles que acortan distancia.

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Nos reencontramos en una nueva transmisión de la Liga de Primera. Hoy nos enfocamos en el duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

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