Luego de que se conoció que en el Monumental no están conformes con Vozinha, quieren darle la confianza a uno que sabe del club.

Las aguas no están tranquilas en Colo Colo, pese a la amplia ventaja por el título en la Liga de Primera 2026, donde la preocupación hace mirar el futuro del arco para la Copa Libertadores 2027.

En ese sentido, fue el ex portero Nicolás Peric quien, en el programa “Pauta de Juego”, puso sobre la mesa que en Blanco y Negro ya buscan un nuevo meta, teniendo en cuenta que es difícil que puedan mantener a Vozinha para la próxima temporada.

Por lo mismo, entregó una idea que es la de ir a buscar a Brayan Cortés, de buen desempeño en Argentinos Juniors, pero donde asegura que no está contento por una deuda salarial.

Algo que ya suma fuerza en el Monumental, con la idea de tener un portero con experiencia internacional y de categoría, además para una competencia más terrenal con Maureira.

Brayan Cortés termina su préstamo a fin de temporada con Argentinos Juniors. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Cortés es la carta de Colo Colo para Copa Libertadores

El ex portero de Colo Colo, Alex Varas, conversó con Redgol, donde apuntó que la idea de volver a traer a Brayan Cortés es justo lo que necesita el plantel para la Copa Libertadores 2027.

“Si dependiera de una decisión mía voy a buscar a Brayan Cortés para la próxima Libertadores, que peleé el puesto con el arquero que el técnico designe, que es Maureira, son dos buenos arqueros y Maureira va a aprender de él”, explicó.

“Lo Vozinha es algo de minutaje, pero Brayan es un arquero que se ha comprobado que es bueno, ya lo demostró afuera, lo demostró en Chile tiene partidos en selección y es un jugador clase A. En vez de ir a buscar un extranjero que compita con Maureira yo voy por Brayan Cortés”, profundizó.

En esa misma línea, se atreve a exponer los problemas que hay con el meta de la selección de Cabo Verde, que le hacen perder el piso: “Sí, ya se puede evaluar a Vozinha, Dios nos da y nos quita, tenemos cosas buenas y malas, es rápido, atajador, mas por lo que ha mostrado acá, es por lo del Mundial”.

“Pero ha mostrado deficiencias técnicas en general, centro, ubicación, comunicación y, además, le pongo un aderezo, te guste o no, el futbol chileno esté alicaído, Colo Colo no deja de ser un equipo con presión y no sé si está acostumbrado a jugar con esa presión“, finalizó.