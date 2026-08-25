El arquero chileno volvió a responder en Argentinos Juniors y protagonizó una notable intervención en el empate 1-1 frente a Lanús por el Torneo Clausura.

Brayan Cortés sigue consolidándose en el fútbol argentino. El exportero de Colo Colo volvió a ser protagonista con Argentinos Juniors, esta vez gracias a una espectacular doble atajada que evitó la apertura de la cuenta ante Lanús.

El cuadro del chileno visitó al Granate por la sexta fecha del Torneo Clausura de Argentina, encuentro que finalmente terminó igualado 1-1.

Cortés apareció en un momento clave. Cuando el marcador todavía estaba 0-0 y se acercaba el término del primer tiempo, el arquero nacional respondió con dos intervenciones consecutivas para mantener su arco intacto.

El ex Colo Colo volvió a destacar bajo los tres palos en Argentina.

La doble atajada de Brayan Cortés

La jugada encontró al ex Colo Colo atento bajo los tres palos. Primero reaccionó ante un remate bajo y luego consiguió recuperarse rápidamente para impedir el gol en una segunda acción.

La intervención permitió que Argentinos Juniors llegara al descanso sin goles en contra, en otra actuación donde Cortés volvió a mostrar sus condiciones desde que aterrizó en el fútbol trasandino.

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El compromiso finalmente terminó 1-1, por lo que el equipo del Indio consiguió rescatar un punto como visitante.

En la vereda contraria también hubo presencia chilena, ya que Matías Sepúlveda formó parte de Lanús en el encuentro correspondiente a la sexta jornada del campeonato.

Cortés continúa así sumando minutos y protagonismo en Argentina, dejando atrás su etapa en Colo Colo y buscando afianzarse como una de las piezas importantes de Argentinos Juniors.

En resumen…