El golero fue ratificado como un titular para esta noche y se estrenará en el fútbol chileno. El Cacique aún no asegura el primer lugar de su grupo.

Llegó el momento para Vozinha. El portero estrella del pasado Mundial 2026 hará su debut con la camiseta de Colo Colo en el fútbol chileno, cuando esta tarde noche se cierre la fase grupal de Copa Chile.

Los albos buscarán confirmar la cima de su grupo, cuando reciban a Unión Española, en el Estadio Nacional. Fernando Ortiz ya adelantó la formación y el golero de Cabo Verde se estrenará con los guantes.

Con un equipo alternativo, el Cacique necesita de un triunfo para asegurar el primer lugar. En caso de empatar, mirarán de reojo que O’Higgins no derrote a Recoleta para confirmar la cima. Por su parte, Unión Española ya está eliminada.

Debuta Vozinha: ¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs Unión Española?

El partido entre Colo Colo y Unión Española se juega hoy miércoles 26 de agosto, a las 20.30 horas. El duelo se podrá ver en vivo por TV solo por el canal TNT Sports Premium.

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En tanto, para quienes quieran seguir la acción vía streaming podrán verlo en TNT Sports en HBO Max. Fernando Ortiz tiene listo su XI estelar alternativo para la jornada donde se espera lluvia en la capital.

La formación alba sería con Vozinha; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.

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Por su parte, Ronald Fuentes, DT de Unión Española, avisó que “nosotros no nos preocupamos de Vozinha, nos estamos preocupando de lo que somos capaces nosotros, y ojalá generarle hartas opciones”.

Así llega el grupo de Copa Chile a la última fecha: