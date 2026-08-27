Este retirado golero, ganador de cuatro Campeonatos Nacionales y seleccionado chileno, puso en su lupa el primer partido del golero y capitán de Cabo Verde en el Cacique. "Le pongo un 5", calificó.

Después de una espera que resultó más larga de lo imaginado, Colo Colo por fin disfrutó del estreno de Vozinha. Fue en la Copa Chile. Específicamente en el partido que los albos le ganaron por 3-0 a la Unión Española en la sexta fecha del Grupo E.

A pesar de que el Cacique estaba clasificado para los octavos de final, el experimentado arquero africano tuvo una noche especial. El capitán de Cabo Verde fue ovacionado cada vez que intervino. Aunque también dejó algunas dudas en un par de facetas.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para conversar con un retirado arquero que fue bicampeón en el fútbol chileno: ganó dos títulos con Colo Colo, uno con Universidad Católica y otro con Santiago Wanderers en aquel mítico equipo que Jorge Garcés condujo a la cima de la élite nacional en 2001.

Vozinha en acción para evitar un córner de la Unión Española. (Felipe Zanca/Photosport).

También tuvo un pasado como agente de jugadores y hoy en día se dedica a hacer coaching ontológico. Todas las referencias son para Alex Varas, quien contestó el llamado de Paulo Flores. “Hizo un partido correcto”, resumió el otrora seleccionado chileno, donde jugó siete encuentros oficiales.

Alex Varas formó parte del equipo de Colo Colo bicampeón en los torneos cortos de 2006 bajo la tutela de Claudio Borghi. (Claudio Díaz | Photosport).

“En algunas cosas se nota que le falta fútbol. Diría en los córners, en esa pelota que salió apresurada que no era posición de adelanto. Es un poco de todo: comunicación, falta de timing y de juego”, aseguró Varas, quien de todas maneras aprobó el primer cotejo de Vozinha con el Eterno Campeón.

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Alex Varas le pone nota al estreno de Vozinha por Colo Colo: “Un 5”

El estreno de Vozinha fue vitoreado por todos los fanáticos de Colo Colo que acudieron al Estadio Nacional. Aunque Alex Varas lo evaluó bien, no le dio una calificación sobresaliente. “Le pongo un 5”, aseguró el retirado golero, quien también tuvo pasos por Coquimbo Unido, Audax Italiano y Universidad de Concepción.

“Viene de un rato sin jugar, tiene que conocer a los compañeros. Es un todo. Pero fue un partido correcto, no le llegaron mucho”, manifestó Varas. Tiene razón: salvo algunas jugadas sobre el final del encuentro, el caboverdiano no tuvo tantas llegadas donde exigirse al máximo.

Vozinha mantuvo invicto su arco en el triunfo albo ante Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Aunque rescató una faceta de Vozinha. “Con los pies juega bien. Va a tener que seguir mejorando a medida que juegue. El nivel de exigencia es alto también en un club grande”, sentenció Varas sobre la primera noche del ex GD Chaves de Portugal en la portería alba con la camiseta “29”.

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