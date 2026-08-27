El Loco fue lapidario, aunque también paciente con el portero africano. Detectó errores técnicos importantes y también "salidas que no tienen ningún sentido".

Desde que Vozinha llegó a Colo Colo, Nicolás Peric manifestó sus dudas con él. Y todo indica que las confirmó en el primer partido del golero de 40 años como titular en el Cacique. Con un equipo alternativo, los albos vencieron a la Unión Española por 3-0.

Los hispanos también presentaron una oncena con varios retoques y prácticamente no generaron alta exigencia para el meta y capitán de Cabo Verde. De todas formas, algunos problemas le provocaron al “29”. Y todo eso lo analizó Peric en el programa Pauta de Juego.

“No dejo de ver lo mismo que vi en los primeros 10 entrenamientos. Lamentablemente. Lo más fácil y sencillo que podría decir como arquero es que esperemos el próximo partido. Pero yo les dije ‘¿irá a ser Vozinha el que le pisa la pelota a Lautaro Martínez en el área de un lado para otro?”, aseguró el otrora golero de Rangers de Talca, Cobresal y Argentinos Juniors.

Vozinha intentó amagar ante Rodrigo Vásquez y casi propició el descuento hispano. (Felipe Zanca/Photosport).

Prosiguió. “Ese es su equipo, su selección, es él y 10 más. Acá quiso hacer lo mismo y se mandó una chambonada que debió terminar en gol. Colo Colo contrató esto. El primer centro se perfila súper bien para ir a buscarlo pasado al segundo palo. Y cuando salta, lo hace con una mano”, aseguró el Loco Peric.

El centro que Peric desmenuzó tras el debut de Vozinha. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Prefiero ni hacer un análisis futbolístico, técnicamente tiene una cantidad de ripios muy graves”, sentenció Peric. De hecho, se detuvo en un par de acciones más para sostener su opinión. Fue casi en el final del encuentro, cuando Patricio Rubio casi lo sorprende con un tiro libre.

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Loco Peric evalúa mal el estreno de Vozinha en Colo Colo: “Sus salidas no tienen sentido”

Nicolás Peric tuvo varias críticas a pesar de que Vozinha dejó en cero su arco en el primer partido que jugó por Colo Colo. Sobre todo por esa acción que atajó en doble instancia ante una pelota detenida ejecutada por Rubio. “La llegada posterior encima de la pelota es rarísima. No se perfila para ir de lado sobre el balón”, dijo el meta devenido en comentarista de la radio Pauta.

Vozinha tuvo mucha participación con los pies en su debut por Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Va de frente. Bueno, ya está. Esperaré otro partido o si no es liquidador lo que tengo para decir. Filtró buenos balones al volante adelantado mientras (Iván) Román le hacía espacio. Al querer filtrar por el centro, los rivales se cierran y la planificación es cortar ese circuito para encarar a Colo Colo rápidamente”, desmenuzó el otrora seleccionado chileno.

Nico Peric tuvo un gesto de menosprecio hacia el nivel de Vozinha. (Captura Pauta de Juego).

Tuvo más. “Eso ha traído problemas. Entonces si es Vozinha el que filtra los balones en la primera división, será gol tras gol. No porque lo haga mal. Es porque el rival ya sabe lo que hace Colo Colo. Volvimos también a ver sus salidas de área que no tienen ningún sentido”, aseguró Peric.

Por cierto, recordó aquella acción ante la selección chilena que terminó en un gol de Maximiliano Gutiérrez en ese amistoso en la antesala del Mundial 2026. “No tiene que salir a apurar donde salió. Volvimos a ver lo que habíamos visto, pero no en el patio de su casa. En Colo Colo”, dijo Peric.

Nicolás Peric le puso una nota negativa a Vozinha por lo mostrado en su debut. (Christian Iglesias/Photosport).

“Puede haber querido demostrar muchas cosas en poquitos momentos. Hay que esperarlo, es claramente un arquero autodidacta sin formación técnica. Es muy evidente. No puedo ser lapidario, pero sí critico que no actuó en ciertas jugadas como debía hacerlo”, cerró el Loco en el análisis junto a los periodistas Fernando Tapia y Francisca Vargas.

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