Pronósticos Cobresal vs Palestino: los Árabes quieren aprovechar el mal momento del Minero

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Cobresal vs Palestino, en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Cobresal vs Palestino Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Cobresal y Palestino comparten una tendencia goleadora, ya que ambos superaron los dos tantos en cuatro de sus últimos seis partidos. Además, sus cuatro cruces recientes también registraron al menos tres goles. bet365 1.75 Pronóstico Total de goles de Palestino en la segunda mitad: Más de 0.5 Palestino llega con cuatro segundos tiempos consecutivos marcando, mientras que Cobresal recibió goles después del descanso en sus tres partidos más recientes, una combinación que favorece el tanto árabe. bet365 1.66 Pronóstico Anota en cualquier momento: Gonzalo Tapia Páez Gonzalo Tapia Páez llega en gran momento ofensivo, tras marcar ante Huachipato y O’Higgins. Además, anotó cuatro veces en cinco apariciones durante la fase de grupos de la Copa Chile. bet365 2.87 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Cobresal y Palestino abrirán la fecha 21 del Campeonato Nacional 2026 en el choque programado para este viernes 28 de agosto, a las 18:30 horas, en el Estadio El Cobre.

El Minero lleva tres partidos sin ganar y está en zona de descenso con 18 puntos, a cuatro del último lugar y a uno de Universidad de Concepción, su rival más cercano en la lucha por la permanencia. Los Árabes, por su parte, suman dos triunfos consecutivos y marchan cuartos con 33 unidades, ilusionados con pelear por los puestos de clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada.

En la previa del partido, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Cobresal vs Palestino, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Estadística de goles compartida en la previa

Cobresal y Palestino llegan con una tendencia compartida: en cuatro de los últimos seis encuentros de cada uno en la Liga de Primera, se registraron más de dos goles. Además, en los cuatro cruces más recientes entre ambos, también se marcaron al menos tres tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.75 en bet365

Los Árabes pueden dar el golpe tras el descanso

Los Árabes acumulan cuatro segundos tiempos consecutivos anotando al menos un gol. Los Mineros, en cambio, recibieron al menos un tanto en sus tres compromisos más recientes en el certamen.

Total de goles de Palestino en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.66 en bet365

Tapia da un paso al frente en el ataque árabe

Gonzalo Tapia Páez ha sido determinante para Palestino en sus últimos partidos: viene de anotar en la goleada 5-1 sobre Huachipato y, recientemente, de marcar el gol de la victoria por 1-0 sobre O’Higgins. Además, convirtió cuatro veces en cinco apariciones durante la fase de grupos de la Copa Chile.

Anota en cualquier momento: Gonzalo Tapia Páez – 2.87 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Cobresal vs Palestino Cuotas ofrecidas por bet365 Cobresal 2.57 bet365 Empate 3.30 bet365 Palestino 2.40 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Cobresal vs Palestino: últimos partidos