Pronósticos Cobresal vs Palestino: los Árabes quieren aprovechar el mal momento del Minero

Pronósticos: Cobresal vs Palestino
Cobresal y Palestino abrirán la fecha 21 del Campeonato Nacional 2026 en el choque programado para este viernes 28 de agosto, a las 18:30 horas, en el Estadio El Cobre.
El Minero lleva tres partidos sin ganar y está en zona de descenso con 18 puntos, a cuatro del último lugar y a uno de Universidad de Concepción, su rival más cercano en la lucha por la permanencia. Los Árabes, por su parte, suman dos triunfos consecutivos y marchan cuartos con 33 unidades, ilusionados con pelear por los puestos de clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada.
En la previa del partido, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Cobresal vs Palestino, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.
Estadística de goles compartida en la previa
Cobresal y Palestino llegan con una tendencia compartida: en cuatro de los últimos seis encuentros de cada uno en la Liga de Primera, se registraron más de dos goles. Además, en los cuatro cruces más recientes entre ambos, también se marcaron al menos tres tantos.
Total de goles: Más de 2.5 – 1.75 en bet365
Los Árabes pueden dar el golpe tras el descanso
Los Árabes acumulan cuatro segundos tiempos consecutivos anotando al menos un gol. Los Mineros, en cambio, recibieron al menos un tanto en sus tres compromisos más recientes en el certamen.
Total de goles de Palestino en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.66 en bet365
Tapia da un paso al frente en el ataque árabe
Gonzalo Tapia Páez ha sido determinante para Palestino en sus últimos partidos: viene de anotar en la goleada 5-1 sobre Huachipato y, recientemente, de marcar el gol de la victoria por 1-0 sobre O’Higgins. Además, convirtió cuatro veces en cinco apariciones durante la fase de grupos de la Copa Chile.
Anota en cualquier momento: Gonzalo Tapia Páez – 2.87 en bet365
Cuotas: Cobresal vs Palestino
Historial de Cobresal vs Palestino: últimos partidos
- Palestino 4-2 Cobresal (Campeonato Nacional 2026)
- Cobresal 2-1 Palestino (Campeonato Nacional 2025)
- Palestino 2-1 Cobresal (Campeonato Nacional 2025)
- Palestino 3-0 Cobresal (Campeonato Nacional 2024)
- Cobresal 0-2 Palestino (Campeonato Nacional 2024)