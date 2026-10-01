Pronósticos Francia vs Italia: la selección de Zidane busca su tercera victoria consecutiva

Análisis y pronósticos de Francia vs Italia por la Nations League. Descubre las mejores cuotas, apuestas de valor y datos clave para el partido.

Presentamos los pronósticos para el Francia vs Italia, un duelo clave por la tercera jornada de la Nations League A. Analizamos las cuotas y las mejores apuestas para este clásico europeo.

El enfrentamiento se disputará este viernes 2 de octubre en el Stade de France. El equipo de Zinedine Zidane busca mantener su racha perfecta, mientras que la Azzurra quiere demostrar su poderío como visitante en un partido que promete ser muy táctico.

Nuestros picks Pronósticos: Francia vs Italia Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico TOTAL DE GOLES: MENOS DE 2.5 Francia ha ganado sus dos partidos del torneo por 1-0, mientras Italia registra menos de 2.5 goles en cinco de sus últimos seis encuentros, reforzando un escenario de pocas anotaciones. bet365 2.70 Pronóstico RESULTADO FINAL: EMPATE Francia parte como favorita, aunque sus triunfos fueron ajustados; Italia perdió solo uno de sus últimos 12 partidos fuera, mientras un empate podría beneficiar a ambas selecciones. bet365 4.75 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Francia vs Italia

Francia ha ganado 16 de sus últimos 20 partidos, demostrando una gran solidez.

ha ganado 16 de sus últimos 20 partidos, demostrando una gran solidez. Italia solo ha perdido uno de sus últimos 12 partidos como visitante en los 90 minutos reglamentarios.

solo ha perdido uno de sus últimos 12 partidos como visitante en los 90 minutos reglamentarios. Los últimos cinco enfrentamientos entre ambas selecciones desde 2022 han tenido goles de ambos equipos, con un promedio de 3.8 goles por partido.

Michael Olise ha sido decisivo en los últimos dos partidos de Francia, anotando un gol y dando una asistencia clave.

Cuotas 1X2 Cuotas: Francia vs Italia Cuotas ofrecidas por bet365 Francia 1.51 bet365 Empate 4.75 bet365 Italia 7.80 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Francia vs Italia

Francia llega a este partido con un inicio perfecto en la Nations League, sumando dos victorias por 1-0 como visitante ante Turquía y Bélgica. A pesar de los triunfos, al equipo de Zidane le ha costado generar ocasiones claras de gol, registrando apenas 2.4 goles esperados (xG) en dos encuentros.

Por su parte, Italia se recuperó de una derrota inicial ante Bélgica con una contundente victoria por 4-1 sobre Turquía. La Azzurra, ahora bajo el segundo ciclo de Roberto Mancini, ha demostrado mayor capacidad ofensiva, generando 4.0 xG en sus dos partidos y mostrando que puede ser peligrosa si logra imponer un ritmo alto de juego.

Nuestra apuesta segura: Menos de 2.5 goles

Aunque los duelos directos recientes han tenido muchos goles, el contexto actual sugiere un partido más cerrado. Francia ha basado sus victorias en una defensa sólida, y sus dos partidos en el torneo terminaron 1-0. La ausencia de Kylian Mbappé limita significativamente su poder ofensivo.

Además, cinco de los últimos seis partidos de Italia en todas las competiciones han terminado con menos de 2.5 goles. La combinación de una defensa francesa fuerte y un ataque sin su máxima estrella hace que esta cuota sea una opción prudente y bien fundamentada.

Apuesta 1 | Total de goles: Menos de 2.5 – 2.70 en bet365

Apuesta de valor: Empate

Francia es favorita en las apuestas, pero su rendimiento no ha sido dominante. Les Bleus han ganado por la mínima y sin generar un gran volumen de juego ofensivo. Italia, en cambio, es un equipo muy competitivo fuera de casa, con solo una derrota en sus últimos 12 partidos como visitante.

Considerando que la última vez que Italia visitó Francia ganó 3-1 y que un empate no sería un mal resultado para ninguno, la cuota de 4.75 por la igualdad representa un valor excepcional. Es una apuesta arriesgada, pero con un fundamento sólido en el estado de forma de ambos equipos.

Apuesta 2 | Resultado final: Empate – 4.75 en bet365

Más allá del análisis previo, el desarrollo del partido puede abrir nuevas oportunidades para quienes siguen en detalle lo que ocurre sobre el terreno de juego. El ritmo, las ocasiones y el comportamiento de ambos equipos pueden modificar las cuotas en tiempo real, por lo que conocer cómo apostar en fútbol en vivo permite tomar decisiones informadas durante los 90 minutos.

Alineaciones probables en Francia vs Italia

Francia: Maignan, Kounde, Jacquet, Lacroix, Diouf, Kone, Rabiot, Olise, Cherki, Barcola, Dembele.

Maignan, Kounde, Jacquet, Lacroix, Diouf, Kone, Rabiot, Olise, Cherki, Barcola, Dembele. Italia: Donnarumma, Kayode, Bastoni, Mancini, Calafiori, Tonali, Barella, Frattesi, Raspadori, S. Esposito, P. Esposito.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Francia vs Italia

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Francia vs Italia?

Francia es el favorito según las cuotas, pero el buen registro de Italia como visitante y las dificultades ofensivas de los locales sugieren un partido más reñido de lo esperado.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el viernes 2 de octubre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el Stade de France. Se recomienda consultar la guía de programación local para conocer el canal de transmisión.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de valor más atractiva es el Empate a 4.75, ya que refleja el potencial de un partido cerrado donde la solidez defensiva de Francia se enfrente a la competitividad de Italia como visitante.

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