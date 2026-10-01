El técnico de la selección chilena suma un nuevo drama en la interna de la Roja, esta vez con la salida de Marcelino Núñez.

Poco a poco se van conociendo detalles del quiebre en la interna de la selección chilena, que terminó con Marcelino Núñez fuera de la convocatoria y de regreso a Inglaterra.

Ahora fue la radio Cooperativa la que contó nuevos detalles de lo sucedido en Estados Unidos, con el alejamiento del formado en Universidad Católica, en un hecho que no fue para nada normal con Nicolás Córdova.

Tanto así, que cuentan que la tensión se apoderó del camarín de la Roja, incluso donde casi hubo golpes con un compañero de equipo que tuvieron que ser separados: Lucas Cepeda.

Nicolás Córdova suma problemas en la Roja. Foto: Jeff Lee/Photosport

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Marcelino Núñez fuera de la Roja

Así al menos lo detalla el citado medio, quienes confirman la versión de que el “volante de Ipswich Town, abandonó este miércoles la concentración de la selección chilena tras tener un fuerte conflicto con el plantel de La Roja”.

El tema principal tuvo que ver con no sumar minutos en el amistoso ante Estados Unidos, cuando fue completamente titular ante Canadá, lo que generó un quiebre con Nicolás Córdova.

Pero el mayor problema escaló a todo el camarín: “Núñez se molestó con la mayoría del plantel y casi terminó a los golpes con Lucas Cepeda, lo que provocó su salida anticipada de la concentración”.

Si bien la versión de la Roja habla de “problemas familiares” esto deja en claro un nuevo distanciamiento del proceso en la interna con Córdova, lo que transforma la gira en un fracaso.