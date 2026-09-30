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Selección Chilena

Otro baja más para Córdova: Jugador de la selección chilena es liberado por “motivos personales”

La ANFP lo confirmó en sus canales oficiales a solo días del tercer y último partido amistoso de la Roja ante México en esta gira por Norteamérica.

Por Patricio Echagüe

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Córdova pierde un jugador en el mediocampo para enfrentar a México.
© Photosport.Córdova pierde un jugador en el mediocampo para enfrentar a México.

A la selección chilena le queda un partido para bajar el telón de esta gira por Norteamérica. Luego de caer por 1-0 ante Canadá y por 4-2 ante Estados Unidos, ahora el equipo de Nicolás Córdova debe enfrentar a México en Los Ángeles.

Lamentablemente para este partido la ANFP confirmó en sus canales oficiales la baja de un nuevo jugador de la nómina, sumándose a Benjamín Kuscevic en esta gira. Sin embargo y a diferencia del defensor, esta vez no es por una lesión.

Hablamos de la situación de Marcelino Núñez, quien de acuerdo a lo informado por la ANFP en su sitio web, fue liberado de la convocatoria del equipo de todos por “motivos personales”.

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Marcelino Núñez es liberado de la selección chilena

El volante del Ipswich Town había sido titular en la derrota por 1-0 ante Canadá el pasado sábado, jugando hasta los 51’ antes de ser sustituido por Diego Ulloa. Para el segundo duelo ante Estados Unidos fue suplente y no fue requerido por Nicolás Córdova.

Marcelino Núñez sumaba solo 51 minutos de acción con la selección chilena en esta gira. | Foto: ANFP.

Marcelino Núñez sumaba solo 51 minutos de acción con la selección chilena en esta gira. | Foto: ANFP.

De momento no hay más información en torno a la partida de Núñez, quien con esta baja deja a Córdova con un elemento menos para armar el mediocampo que enfrente al seleccionado mexicano en su último partido de esta fecha FIFA.

Cabe destacar que México viene de empatar sus dos partidos amistosos jugadores por estos días. Primero fue un 1-1 ante Colombia, mismo resultado que se produjo cuando enfrentó a Perú.

¿Cuándo juega la selección chilena ante México?

La Roja enfrentará al seleccionado mexicano el martes 6 de otubre a partir de las 23:30 (hora de Chile) en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum.

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En síntesis

  • Marcelino Núñez fue liberado de la selección chilena por motivos personales.
  • La Selección chilena enfrentará a México el martes 6 de octubre en Los Ángeles.
  • Chile cayó derrotado 1-0 ante Canadá y 4-2 ante Estados Unidos en Norteamérica.
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