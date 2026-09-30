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Selección Chilena

Córdova y su falla en la Selección: Más de un tercio de goles en contra son de pelota aérea

De los 18 tantos que recibió La Roja con el especialista en métricas en la banca, un 38.8% vienen de centros al área propia. Preocupante.

Por Alfonso Zúñiga

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Nicolás Córdova y la métrica que no logra corregir con la Selección Chilena.
© Photosport/CapturaNicolás Córdova y la métrica que no logra corregir con la Selección Chilena.

Si existe una palabra que Nicolás Córdova ha expuesto hasta el hartazgo durante su interinato como técnico de la Selección Chilena esa es “métrica“. En un año al mando, cada vez que puede, expone las estadísticas para evaluar el desempeño de su equipo.

Pues bien, es momento de desnudar una grave falencia que maneja el DT talquino y que quedó retratada en la última derrota por 2-4 ante Estados Unidos, la cual consiste en el poco o nulo trabajo en las pelotas aéreas que recibe en área propia.

Los números son contundentes, de los 18 goles en contra que recibió la Selección desde que Córdova es el entrenador interino siete vinieron de centros, balón detenido (tiros libres, córners) o segundas jugadas. Para ponerlo en métricas, un 38.8 por ciento de los tantos que recibe La Roja.

La “métrica” que Córdova no arregla con Chile

La primera acción que expone al técnico nacional ocurrió en su estreno oficial con el Equipo de Todos. Fue el 5 de septiembre del 2025 en Maracaná, el 0-3 que recibió de Brasil donde tras un centro por izquierda de Luiz Henrique lo cabecea en el área chica Lucas Paquetá.

Casi siete meses después, en el marco de la FIFA Series en Oceanía, Nueva Zelanda no sólo goleó a Chile por 4-1, sino que desnudó esta problemática con las pelotas áreas. Tres de los tantos que recibió fueron por esta vía. Un aviso que no captó Córdova.

Porque 24 semanas después del papelón en Auckland, otra vez le anotaron al Métricas un triplete por pelota aérea. El 2-2 de Julian Hall, el 2-3 de Chris Richards y el 2-4 de Mathis Albert fueron por este método que en un año, el técnico es incapaz de corregir.

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En síntesis

  • La derrota 2-4 ante EE.UU. desnudó la gran falencia de la era Córdova: el juego aéreo.
  • De los 18 goles recibidos en su ciclo, 7 nacieron de centros o balones detenidos (38,8%).
  • Esta falla ya había costado goles ante Brasil y Nueva Zelanda, y el DT no la corrige.
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