O’Higgins vuelve a vencer a Santa Cruz y se mete entre los ocho mejores de Copa Chile.

O’Higgins volvió a vencer a Deportes Santa Cruz, esta vez por 3-1 como visitante, y cerró la serie con un 5-2 global.

O’Higgins sigue avanzando en la Copa Chile. El Capo de Provincia volvió a derrotar a Deportes Santa Cruz, esta vez por 3-1 como visitante, y aseguró su presencia en los cuartos de final del certamen.

El cuadro rancagüino ya había dado el primer golpe en la ida, cuando se impuso por 2-1 en el estadio El Teniente. En la revancha, este domingo se quedó nuevamente con el triunfo y terminó sentenciando la llave con un 5-2 global.

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O’Higgins liquidó la serie en el segundo tiempo

El cuadro rancagüino comenzó mejor y abrió la cuenta a los 17 minutos, el uruguayo Thiago Vecino apareció tras un centro y solo tuvo que empujar el balón para poner el 1-0.

Santa Cruz reaccionó en el complemento y consiguió la igualdad a los 66′. Yashir Islame Pinto aprovechó un rebote tras una atajada de Omar Carabalí y marcó el 1-1 que encendió la ilusión del conjunto local.

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Pero O’Higgins no tardó en recuperar la ventaja. A los 73′, un autogol de Nicolás Cisternas volvió a poner al Capo de Provincia arriba en el marcador.

Dos minutos después, a los 75′, Arnaldo Castillo apareció para marcar el 3-1 y sentenciar definitivamente la serie. Con el resultado, O’Higgins cerró una jornada perfecta y avanzó a la siguiente ronda de la Copa Chile.

O’Higgins ya conoce a su rival

Ahora, el equipo de Rancagua deberá cambiar rápidamente el foco, porque ya tiene rival confirmado para los cuartos de final.

El próximo desafío será ante Deportes Concepción, que también consiguió su clasificación a la ronda de los ocho mejores, compitiendo por un lugar en las semifinales de la Copa Chile 2026.

En resumen…