Pesar en el mundo del wrestling tras repentina muerte del "Hombre que la gravedad olvidó". Fue campeón peso crucero en la actual empresa donde compite Stephanie Vaquer.

Pesar en el mundo del wrestling, luego de conocerse el fallecimiento de Benjamin Satterley, más conocido como Pac en la empresa AEW y lanzado al estrellato bajo el nombre de Neville, en la WWE. Su actual empresa comunicó la noticia que sacudió a los fanáticos de la lucha libre.

“All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley… Comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y luego actuó para organizaciones de lucha libre de todo el mundo, cautivando a los fanáticos con movimientos innovadores de alto vuelo y una increíble habilidad en el ring”, informó AEW.

Justamente, el luchador que en WWE y NXT brilló por años como Neville, había peleado la noche del sábado en AEW, a coliseo repleto frente a Andrade “El Ídolo”. La noticia pegó fuerte en las superestrellas, considerando lo joven del peleador (40 años) en su adiós.

Los mensajes en WWE y su última pelea el fin de semana

Pac, conocido como Neville en la actual empresa donde pelea Stephanie Vaquer, luchó por última vez en AEW el sábado pasado, impactando la noticia de su fallecimiento el día después. Sus ex compañeros en WWE enviaron mensajes de apoyo a su familia tras la noticia.

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“No, no, no, no, no, no… Qué talento tan tremendo y ser humano aún más excepcional. Mis condolencias más profundas a todos los que lo conocieron. Una pérdida verdaderamente terrible“, lamentó Paul Heyman.

Por su parte, Enzo Amore, ex WWE, se desahogó en redes sociales diciendo que “mi mejor amigo ha fallecido, estoy absolutamente en shock. Mis oraciones están con su esposa y familia”.

Hasta ahora se desconocen las razones del fallecimiento de Benjamin Satterley, quien brillando con el título peso crucero y sus acciones voladoras siempre será recordado como “El hombre que la gravedad olvidó”.

Su debut en WWE Raw: