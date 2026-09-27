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Rugby

Los COBS ya están en la final del Campeonato de Rugby Itaú Top 10 by Entel de ARUSA

Craighouse Old Boys sacaron boletos a la definición en disputado encuentro. Este domingo se define al campeón, cuando enfrenten a Old Reds.

Por Nelson Martinez

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Emocionante fin de semana de rugby en el país.
© Cedida.Emocionante fin de semana de rugby en el país.

En la primera semifinal disputada este sábado 26 de septiembre en las canchas del Old Grangonian Club de Chicureo, los Craighouse Old Boys (COBS) ratificaron que son el mejor equipo de la temporada y aseguraron el primer cupo de la Gran Final del Rugby Itaú Top 10 by ENTEL a disputarse el próximo sábado 03 de octubre desde las 17.30 horas también sobre el césped de la cancha de los Old Boys.

Foto: cedida

Foto: cedida

Los COBS se impusieron en un disputado encuentro de semifinales ante el combinado de Prince of Wales Country Club (PWCC) por un parcial de 31 a 24, con una destacada actuación de una de sus grandes figuras el jugador Juan Pablo Beherán, que fue determinante para tomar la ventaja en los primeros 40 minutos del match, que terminaron por dar la victoria a los ex alumnos del Craighouse.

Foto: cedida

Foto: cedida

A la jornada de la fiesta del Rugby nacional llegaron cerca de 4 mil personas, que finalizaron con la fiesta de los COBS que ahora esperan el descenlace de la segunda semifinal de este domingo 27 de septiembre a partir de las 17.30 horas entre los Old Boys y Old Reds.

Para los duelos de este domingo aún quedan entradas disponibles en el sistema Ticketpro.cl

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