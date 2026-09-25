Hay una palabra precisa con la cual se puede definir la actuación del Team Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: ¡Histórica! Es que a dos días que concluya esta competencia, ya logró romper dos importantes registros de medallas.
Si la noche del jueves 24 se superó lo hecho en la última edición, Asunción 2022, tanto en el total de preseas ganadas como en los primeros puestos, la jornada de viernes arrancó con una nueva victoria, gracias a María José Maillard en el canotaje, categoría C1 500 metros.
La Cote ganó la prueba con un tiempo de 1 minuto, 58 segundos y seis centésimas, suficientes para dejar atrás a las representantes de Brasil y Colombia. De esta forma, el Team Chile alcanza las 40 medallas de oro y vuelve a hacer historia.
Es que nuestro país igualó su mejor registro de preseas doradas en Juegos Odesur, que se logró en Lima 1990, donde se ganaron 138 en total, igualmente va a quedar lejos de la mayor marca de todos los tiempos, con 176 y 50 primeros lugares.
Al detalle: las medallas de oro de Chile en Santa Fe 2026
- Catalina Vidaurre – Mountain Bike Cross-country
- Angel Inostroza – eSports (Assettto Corsa GT)
- Aranza Villalón – Ciclismo en ruta (contrarreloj individual)
- Josefa Ramos Mondaca – Patinaje artístico (programa libre femenino)
- Joaquín Alvarez – Gimnasia artística (anillas)
- Elías Ardiles – Natación (100 metros mariposa)
- Melita y Antonia Abraham – Remo (W2)
- Andoni Habash y Alfredo Abraham – Remo (M2X)
- Team Chile – Remo (Ocho con timonel femenino)
- Andree Buc – Triatlón
- Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez – Esgrima (Florete equipos femenino)
- César Abaroa y Marcelo Poo – Remo (M2)
- Antonia Liewald – Remo (1XWL)
- Melita Abraham, Antonia Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour – Remo (W4)
- Franca Martini y Rodolfo Gálvez – Bochas (Raffa volo mixto)
- Franco Barbano – Bochas (Volo tiro progresivo)
- Leopoldo Alarcón, David Alarcón, Gustavo Alarcón y Vicente Oteyza – Esgrima (equipo de florete)
- Antonia Abraham, Melita Abraham, Victoria Hostetter y Christina Hostetter – Remo (W4X)
- Trinidad y Soledad García – Natación artística (Dueto femenino)
- Theodora Garrido y Nicolás Campos – Natación artística (Dueto mixto)
- Thomas Briceño – Judo (-100 kilos)
- Team Chile – Vóleibol femenino
- Martín Labra – Esquí náutico (Overall)
- Gustavo Kertschmer – Esquí náutico (Slalom)
- Mateo Garín – Ecuestre (Concurso completo)
- Martín labra – Esquí náutico (Figuras)
- Team Chile – Natación artística (Equipo mixto)
- Agustina Varas – Esquí náutico (Salto)
- Jacob Decar, Martín Mancilla, Diego Rojas y Luciano Carrizo – Ciclismo de pista (Persecución por equipos)
- Claudio Romero – Atletismo (Lanzamiento del disco)
- Daniela Ortega y Gustavo Gómez – Tenis de mesa (Dobles mixto)
- Jesús Martínez – Canotaje Slalom (Kayak cross contrarreloj)
- Martina Weil – Atletismo (400 metros)
- Daniela Ortega – Tenis de mesa (Singles)
- Valentina Barrientos – Atletismo (800 metros)
- Andraz Echeverría – Canotaje Slalom (K1 Paralelo)
- Valentina Toro – Karate (-55 kilos)
- Tomás Freire – Karate (-67 kilos)
- María José Mailliard y Paula Gómez – Canotaje (C2 500 metros)
- María José Maillard – Canotaje (C1 500 metros)
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Según el calendario de actividades de la ODESUR, quien organiza el evento, corresponde realizarse entre septiembre y octubre del 2030 en sede por definir, y donde Chile postuló oficialmente a ser sede, específicamente la Región del Biobío con su capital Concepción a la cabeza.
En síntesis
- Con el oro de María José Maillard en canotaje, el Team Chile sumó 40 preseas doradas.
- El país alcanzó su mejor marca histórica de medallas doradas en Odesur, igualando a Lima 1990.
- Además, Chile postuló oficialmente a la región del Biobío para albergar los Juegos del 2030.