Luego que María José Maillard ganara el primer puesto en el C1 500 metros del canotaje, nuestro país superó el registro de Asunción 2022 e igualó la marca de oros en Lima 1990.

Hay una palabra precisa con la cual se puede definir la actuación del Team Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: ¡Histórica! Es que a dos días que concluya esta competencia, ya logró romper dos importantes registros de medallas.

Si la noche del jueves 24 se superó lo hecho en la última edición, Asunción 2022, tanto en el total de preseas ganadas como en los primeros puestos, la jornada de viernes arrancó con una nueva victoria, gracias a María José Maillard en el canotaje, categoría C1 500 metros.

La Cote ganó la prueba con un tiempo de 1 minuto, 58 segundos y seis centésimas, suficientes para dejar atrás a las representantes de Brasil y Colombia. De esta forma, el Team Chile alcanza las 40 medallas de oro y vuelve a hacer historia.

Es que nuestro país igualó su mejor registro de preseas doradas en Juegos Odesur, que se logró en Lima 1990, donde se ganaron 138 en total, igualmente va a quedar lejos de la mayor marca de todos los tiempos, con 176 y 50 primeros lugares.

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Al detalle: las medallas de oro de Chile en Santa Fe 2026

Catalina Vidaurre – Mountain Bike Cross-country

Angel Inostroza – eSports (Assettto Corsa GT)

(Assettto Corsa GT) Aranza Villalón – Ciclismo en ruta (contrarreloj individual)

(contrarreloj individual) Josefa Ramos Mondaca – Patinaje artístico (programa libre femenino)

(programa libre femenino) Joaquín Alvarez – Gimnasia artística (anillas)

(anillas) Elías Ardiles – Natación (100 metros mariposa)

(100 metros mariposa) Melita y Antonia Abraham – Remo (W2)

(W2) Andoni Habash y Alfredo Abraham – Remo (M2X)

(M2X) Team Chile – Remo (Ocho con timonel femenino)

(Ocho con timonel femenino) Andree Buc – Triatlón

Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez – Esgrima (Florete equipos femenino)

(Florete equipos femenino) César Abaroa y Marcelo Poo – Remo (M2)

(M2) Antonia Liewald – Remo (1XWL)

– (1XWL) Melita Abraham, Antonia Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour – Remo (W4)

(W4) Franca Martini y Rodolfo Gálvez – Bochas (Raffa volo mixto)

(Raffa volo mixto) Franco Barbano – Bochas (Volo tiro progresivo)

– (Volo tiro progresivo) Leopoldo Alarcón, David Alarcón, Gustavo Alarcón y Vicente Oteyza – Esgrima (equipo de florete)

(equipo de florete) Antonia Abraham, Melita Abraham, Victoria Hostetter y Christina Hostetter – Remo (W4X)

(W4X) Trinidad y Soledad García – Natación artística (Dueto femenino)

(Dueto femenino) Theodora Garrido y Nicolás Campos – Natación artística (Dueto mixto)

(Dueto mixto) Thomas Briceño – Judo (-100 kilos)

(-100 kilos) Team Chile – Vóleibol femenino

Martín Labra – Esquí náutico (Overall)

(Overall) Gustavo Kertschmer – Esquí náutico (Slalom)

(Slalom) Mateo Garín – Ecuestre (Concurso completo)

(Concurso completo) Martín labra – Esquí náutico (Figuras)

(Figuras) Team Chile – Natación artística (Equipo mixto)

(Equipo mixto) Agustina Varas – Esquí náutico (Salto)

(Salto) Jacob Decar, Martín Mancilla, Diego Rojas y Luciano Carrizo – Ciclismo de pista (Persecución por equipos)

(Persecución por equipos) Claudio Romero – Atletismo (Lanzamiento del disco)

(Lanzamiento del disco) Daniela Ortega y Gustavo Gómez – Tenis de mesa (Dobles mixto)

(Dobles mixto) Jesús Martínez – Canotaje Slalom (Kayak cross contrarreloj)

(Kayak cross contrarreloj) Martina Weil – Atletismo (400 metros)

(400 metros) Daniela Ortega – Tenis de mesa (Singles)

(Singles) Valentina Barrientos – Atletismo ( 800 metros)

800 metros) Andraz Echeverría – Canotaje Slalom (K1 Paralelo)

(K1 Paralelo) Valentina Toro – Karate (-55 kilos)

(-55 kilos) Tomás Freire – Karate (-67 kilos)

(-67 kilos) María José Mailliard y Paula Gómez – Canotaje (C2 500 metros)

(C2 500 metros) María José Maillard – Canotaje (C1 500 metros)

ver también Medallero Juegos Suramericanos 2026: Team Chile hace historia y supera registro en Santa Fe

¿Cuándo serán los próximos Juegos Suramericanos?

Según el calendario de actividades de la ODESUR, quien organiza el evento, corresponde realizarse entre septiembre y octubre del 2030 en sede por definir, y donde Chile postuló oficialmente a ser sede, específicamente la Región del Biobío con su capital Concepción a la cabeza.

En síntesis