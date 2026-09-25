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Colo Colo

Colo Colo vs. Audax Italiano: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Chile 2026

Los Albos van por la vuelta en octavos de final en Copa Chile, recibiendo a los itálicos en el Estadio Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo busca los cuartos ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.
© Photosport.Colo Colo busca los cuartos ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Colo Colo tiene una nueva cita con Audax Italiano y esta vez no hay margen para empates. Luego del 0-0 registrado en el primer partido de la llave, se vuelven a encontrar para definir al clasificado a los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz busca aprovechar su localía para seguir avanzando en el torneo, a pesar de llegar con bajas entre lesiones y convocatorias a la Selección Chilena, el equipo combinaría habituales, alternativas y juveniles.

Colo Colo busca los cuartos ante Audax Italiano por Copa Chile 2026.

Colo Colo busca los cuartos ante Audax Italiano por Copa Chile 2026.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Audax Italiano y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este viernes 25 de septiembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la vuelta en octavos de final de Copa Chile.

El partido amistoso entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, DGO y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Si vuelven a empatar, la serie se definirá por penales. El ganador avanzará a cuartos de final, donde enfrentará a Puerto Montt o Ñublense.

Probable formación Colo Colo vs. Unión Española

Los albos saldrían a la cancha con Eduardo Villanueva; Arturo Vidal, Jeyson Rojas, Erick Weimberg; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Gedeón Díaz; Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid; Javier Correa.

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…

  • Colo Colo vs Audax Italiano: viernes 25 de septiembre, 20:00 horas.
  • La revancha se jugará en el Estadio Nacional.
  • Se podrá ver por TNT Sports Premium y HBO Max.
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