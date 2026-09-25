Colo Colo tiene una nueva cita con Audax Italiano y esta vez no hay margen para empates. Luego del 0-0 registrado en el primer partido de la llave, se vuelven a encontrar para definir al clasificado a los cuartos de final de la Copa Chile 2026.
El equipo dirigido por Fernando Ortiz busca aprovechar su localía para seguir avanzando en el torneo, a pesar de llegar con bajas entre lesiones y convocatorias a la Selección Chilena, el equipo combinaría habituales, alternativas y juveniles.
Colo Colo busca los cuartos ante Audax Italiano por Copa Chile 2026.
¿A qué hora juega Colo Colo vs. Audax Italiano y dónde ver EN VIVO?
Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este viernes 25 de septiembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la vuelta en octavos de final de Copa Chile.
El partido amistoso entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, DGO y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
Si vuelven a empatar, la serie se definirá por penales. El ganador avanzará a cuartos de final, donde enfrentará a Puerto Montt o Ñublense.
Probable formación Colo Colo vs. Unión Española
Los albos saldrían a la cancha con Eduardo Villanueva; Arturo Vidal, Jeyson Rojas, Erick Weimberg; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Gedeón Díaz; Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid; Javier Correa.
Tabla de posiciones Copa Chile 2026
En resumen…
- Colo Colo vs Audax Italiano: viernes 25 de septiembre, 20:00 horas.
- La revancha se jugará en el Estadio Nacional.
- Se podrá ver por TNT Sports Premium y HBO Max.