Colo Colo tiene una nueva cita con Audax Italiano y esta vez no hay margen para empates. Luego del 0-0 registrado en el primer partido de la llave, se vuelven a encontrar para definir al clasificado a los cuartos de final de la Copa Chile 2026.
El equipo dirigido por Fernando Ortiz busca aprovechar su localía para seguir avanzando en el torneo, a pesar de llegar con bajas entre lesiones y convocatorias a la Selección Chilena, el equipo combinaría habituales, alternativas y juveniles.
Colo Colo empató 0-0 con Audax Italiano y buscará definir la serie en el Estadio Nacional.
¿Dónde ver Colo Colo vs. Audax Italiano EN VIVO?
Colo Colo vs. Audax Italiano juegan esteviernes 25 de septiembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la vuelta en octavos de final de Copa Chile.
El partido entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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Probable formación Colo Colo vs. Audax Italiano
La oncena titular de los albos sería con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Tomás Alarcón y Gedeón Díaz en mediocampo; Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán como volantes ofensivos y Javier Correa como centrodelantero.
Tabla de posiciones Copa Chile 2026
En resumen…
- Colo Colo enfrentará a Audax Italiano este viernes 25 de septiembre a las 20:00.
- El partido por Copa Chile será en el Estadio Nacional.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro.