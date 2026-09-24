El Cacique vuelve a enfrentar a los itálicos con la serie abierta tras el empate sin goles en la ida.

Colo Colo tiene una nueva cita con Audax Italiano y esta vez no hay margen para empates. Luego del 0-0 registrado en el primer partido de la llave, se vuelven a encontrar para definir al clasificado a los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz busca aprovechar su localía para seguir avanzando en el torneo, a pesar de llegar con bajas entre lesiones y convocatorias a la Selección Chilena, el equipo combinaría habituales, alternativas y juveniles.

Colo Colo empató 0-0 con Audax Italiano y buscará definir la serie en el Estadio Nacional.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Audax Italiano EN VIVO?

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este viernes 25 de septiembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la vuelta en octavos de final de Copa Chile.

El partido entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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ZAPPING: 36 (HD)

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Probable formación Colo Colo vs. Audax Italiano

La oncena titular de los albos sería con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Tomás Alarcón y Gedeón Díaz en mediocampo; Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán como volantes ofensivos y Javier Correa como centrodelantero.

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…