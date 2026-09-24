El arquero que rechazó a Colo Colo no tuvo un buen rendimiento en el amistoso de la Celeste ante Japón.

Santiago Mele estuvo a nada de ser jugador de Colo Colo, pero cambió de opinión y no arribó. Debido a eso, finalmente el elegido terminó siendo el mediático Vozinha.

El oriundo de Cabo Verde ha sido todo un golazo desde el marketing y lo que ha movilizado su fichaje, pero en tres partidos ha dejado bastantes dudas. De hecho, el histórico Claudio Bravo aseguró en ESPN que debía ser el cuarto portero de los Albos.

El presente de Mele

Santiago Mele fue uno de los apuntados por Colo Colo en el último mercado invernal. La dirigencia encabezada por Aníbal Mosa incluso alcanzó un acuerdo con el uruguayo, pero este cambió las condiciones a último momento y su fichaje se cayó.

El presente es conocido: Mele terminó firmando en Independiente de Avellaneda y los Albos se quedaron con Vizinha. Al charrúa no le ha salido bien la jugada, debido a que en el Rojo es suplente de Rodrigo Rey, quien es uno de los referentes del club.

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Pese a su suplencia, Santiago Mele fue convocado en Uruguay para los amistosos de la presente fecha FIFA. Con el adiós de Fernando Muslera tras su pésimo paso por la Copa del Mundo 2026, el entrenador interino Diego Forlán se la jugó por el meta de Independiente como titular, pero no le salió bien.

La Celeste enfrentó a Japón en la tierra del sol naciente. Caían por 2-1 y buscaban el empate en los minutos finales. Sin embargo, quedaron mal parados y Junya Ito filtó un lindo pase para Ayase Ueda. Mele quiso salir a cortar, pero se dio cuenta que no llegaría y cometió el peor error que puede tener un arquero: dudó. En esa, Ueda aprovechó que quedó a medio camino y lo eludió para poner el 3-1 final.

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Esta acción de Santiago Mele le costó muchas críticas. El meta es uno de los principales candidatos a quedarse con los guantes de Uruguay para el siguiente proceso hacia la Copa del Mundo de 2030, pero con esta jugada dejó más dudas que certezas.