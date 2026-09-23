Pronósticos Países Bajos vs Alemania: comienza la Nations League con los debuts de Xavi y Jürgen Klopp

Análisis y pronósticos para el partido de Países Bajos vs Alemania por la Nations League. Descubre las mejores cuotas, apuestas seguras y de valor.

Arranca la Nations League con un clásico europeo. En esta previa encontrarás los mejores datos para los pronósticos de Países Bajos vs Alemania.

El esperado duelo entre la “Oranje” y la “Mannschaft” dará inicio a la primera jornada del Grupo A2 de la competencia de naciones europeas. El partido se disputará el jueves 24 de septiembre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el imponente Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

Nuestros picks Pronósticos: Países Bajos vs Alemania Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTAN: SI Ambos equipos destacan por su poder ofensivo, aunque mostraron fragilidad defensiva. Además, seis de sus últimos siete duelos directos registraron goles en ambas porterías. bet365 1.50 Pronóstico RESULTADO FINAL: EMPATE Países Bajos y Alemania presentan fuerzas parejas y proyectos en construcción. Además, sus últimos enfrentamientos fueron cerrados, mientras ambos seleccionados acumulan antecedentes recientes de empates. bet365 3.60 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Países Bajos vs Alemania

Países Bajos llega con un invicto de 16 partidos competitivos en tiempo regular.

llega con un invicto de 16 partidos competitivos en tiempo regular. Ambos equipos anotaron en todos sus respectivos partidos durante el Mundial 2026 .

. El último enfrentamiento entre ambos por la Nations League , jugado en Países Bajos, terminó en un empate 2-2.

, jugado en Países Bajos, terminó en un empate 2-2. Dos de los últimos cuatro encuentros entre estas dos potencias han finalizado en empate.

Cuotas 1X2 Cuotas: Países Bajos vs Alemania Cuotas ofrecidas por bet365 Países Bajos 2.27 bet365 Empate 3.60 bet365 Alemania 2.78 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Países Bajos vs Alemania

Ambas selecciones llegan a este clásico con aires renovados tras un decepcionante Mundial. Países Bajos, ahora bajo la dirección técnica de Xavi Hernández, busca consolidar un nuevo proyecto. La “Oranje” mantiene una impresionante racha de 16 partidos sin perder en tiempo reglamentario, demostrando una solidez que buscarán mantener en casa.

Por su parte, Alemania inicia la era de Jürgen Klopp, un técnico conocido por su estilo de juego intenso y ofensivo. La “Mannschaft” necesita dejar atrás su eliminación en la ronda de 32 del torneo pasado y este duelo es la prueba de fuego ideal. Con nuevos nombres y la filosofía del “gegenpressing”, se espera un equipo alemán agresivo desde el primer minuto.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Este pronóstico se basa en la clara vocación ofensiva de ambos conjuntos. Tanto Países Bajos como Alemania mostraron debilidades defensivas en el último Mundial, pero un gran poder de fuego. Con Xavi y Klopp en los banquillos, dos entrenadores que priorizan el ataque, es muy probable que veamos goles en ambas porterías.

La estadística respalda esta idea: en seis de los últimos siete enfrentamientos directos, ambos equipos lograron marcar. Considerando el contexto de un nuevo comienzo y la necesidad de mostrar una buena imagen, esta apuesta se presenta como la opción más fiable.

Apuesta 1 | Países Bajos vs Alemania – Ambos equipos anotan: Si – 1.50 en bet365

Apuesta de valor: Empate

El mercado de valor se encuentra en el empate. Se enfrentan dos equipos muy parejos en calidad y con proyectos técnicos en fase inicial. Históricamente, sus duelos son muy reñidos y dos de sus últimos cuatro choques terminaron igualados. Países Bajos ha empatado seis de sus últimos 14 partidos competitivos.

Alemania, por su parte, ha empatado dos de los últimos cuatro partidos en los que no era favorita. Una cuota de 3.60 por la igualdad en un partido de fuerzas tan equilibradas representa una oportunidad de alto valor que no se puede ignorar.

Apuesta 2 | Países Bajos vs Alemania – Resultado final: Empate – 3.60 en bet365

Antes de lanzarse a las apuestas de un clásico europeo, también conviene tener lista la cuenta con la que se realizarán las jugadas. Conocer cómo verificar una cuenta de bet365 ayuda a evitar inconvenientes al momento de acceder a las distintas funciones de la plataforma.

Alineaciones probables en Países Bajos vs Alemania

Países Bajos: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van de Ven, Ake, Gravenberch, Veerman, Reijnders, Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van de Ven, Ake, Gravenberch, Veerman, Reijnders, Frimpong, Brobbey, Gakpo. Alemania: Nubel, Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown, Nmecha, Amiri, Musiala, Karl, Gnabry, Havertz.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Países Bajos vs Alemania

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Países Bajos vs Alemania?

Países Bajos es ligeramente favorito por su condición de local, pero las cuotas reflejan un partido extremadamente parejo donde el empate es un resultado muy probable.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el jueves 24 de septiembre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el Johan Cruyff Arena. La transmisión para Latinoamérica suele estar a cargo de ESPN y Star+.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor cuota de valor se encuentra en el mercado del “Empate”, que paga 3.60, una cifra muy atractiva para un resultado con altas probabilidades de ocurrir.

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