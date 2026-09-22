Pronósticos Curicó Unido vs Deportes Concepción: el León de Collao visita al Curi por los octavos de Copa Chile

RedGol te acerca los mejores pronósticos de Curicó Unido vs Deportes Concepción, por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Curicó Unido vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Rango de goles: 2-3 En cuatro de los últimos seis partidos de Curicó Unido como local hubo entre dos y tres goles. Además, este rango se registró en seis de las siete recientes visitas de Deportes Concepción. bet365 2.00 Pronóstico Sin gol después del minuto 73:59 En los tres partidos de Curicó Unido como local en Copa Chile no hubo goles desde el minuto 74. Asimismo, Deportes Concepción mantuvo ese registro en dos de sus tres visitas. bet365 1.83 Pronóstico Resultado del medio tiempo: Empate Curicó Unido igualó cuatro de sus seis primeros tiempos en Copa Chile y dos de sus tres mitades iniciales como local. Deportes Concepción, además, empató al descanso en dos de sus tres visitas. bet365 2.10 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este miércoles 23 de septiembre, a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja, Curicó Unido recibirá a Deportes Concepción por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. El Curi se clasificó segundo en el Grupo F con 11 puntos, por detrás de Ñublense y por encima de Rangers y Universidad de Concepción, mientras que el León de Collao ganó el Grupo H con 13 unidades, superando a Deportes Puerto Montt, Huachipato y Deportes Temuco.

En la Primera B, los Albirrojos están a 12 puntos de la zona de Liguilla y solo una hazaña les permitiría luchar por un cupo al Campeonato Nacional. De hecho, están a seis de Rangers, hoy en zona de descenso, por lo que sus aspiraciones se centran en mantener la categoría. Los Lilas, por su parte, suman 31 unidades en la Liga de Primera y sueñan con meterse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la previa del partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Curicó Unido vs Deportes Concepción, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Una tendencia del Albirrojo como local y del Lila de visitante

En cuatro de los últimos seis partidos de Curicó Unido en condición de local, se marcaron entre dos y tres goles.

Por su parte, en seis de los siete encuentros anteriores de Deportes Concepción como visitante, también hubo entre dos y tres tantos.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

Final cerrado entre el Curi y el León de Collao

En los tres compromisos del Curi como local en la Copa Chile 2026, no se registraron goles a partir del minuto 74.

Una situación similar se dio con el León de Collao, que en dos de sus tres presentaciones como visitante en el certamen no tuvo festejos durante los últimos 16 minutos.

Sin gol después del minuto 73:59 – 1.83 en bet365

Paridad al descanso en La Granja

Los Albirrojos igualaron cuatro de sus seis primeros tiempos en la competencia, mientras que registraron dos empates en sus tres mitades iniciales disputadas en casa.

Los Lilas, en tanto, sumaron dos igualdades al descanso en sus tres actuaciones como visitantes en el certamen.

Resultado del medio tiempo: Empate – 2.10 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Curicó Unido vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por bet365 Curicó Unido 2.80 bet365 Empate 3.25 bet365 Deportes Concepción 2.20 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Los pronósticos para Curicó Unido vs Deportes Concepción también pueden complementarse con información sobre las herramientas y promociones disponibles. Revisa la guía sobre los créditos de apuestas de bet365 para conocer cómo funciona esta opción.

Historial de Curicó Unido vs Deportes Concepción: últimos partidos