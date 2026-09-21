Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo vs. Audax Italiano: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa Chile 2026

Colo Colo recibe al Conce buscando dar un nuevo paso hacia el título del torneo nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo visita a Audax Italiano por la ida de los octavos de final de Copa Chile 2026.
© PhotosportColo Colo visita a Audax Italiano por la ida de los octavos de final de Copa Chile 2026.

La Copa Chile 2026 retoma su actividad con los octavos de final, donde Audax Italiano y Colo Colo protagonizarán uno de los primeros encuentros de la ronda.

Con el Campeonato Nacional detenido hasta el 9 de octubre, el Cacique pondrá todas sus fichas en el torneo copero. Los itálicos avanzaron como segundos del Grupo G, mientras que los albos clasificaron en el primer lugar del Grupo E.

El Cacique enfrenta a los itálicos en el Estadio Nacional por Copa Chile.

El Cacique enfrenta a los itálicos en el Estadio Nacional por Copa Chile.

Colo Colo vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este martes 22 de septiembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la ida de octavos de final en Copa Chile 2026.

El partido amistoso entre Albos e Itálicos, será transmitido exclusivamente por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Copa Chile 2026: programación octavos de final, horarios y dónde ver EN VIVO los partidos

ver también

Copa Chile 2026: programación octavos de final, horarios y dónde ver EN VIVO los partidos

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Audax Italiano este martes 22 de septiembre a las 20:30, en el Estadio Nacional.
  • El partido es válido por octavos de final de la Copa Chile 2026.
  • HBO Max transmitirá el partido desde el Estadio Nacional.
Lee también
Copa Chile: programación, horarios y transmisión de octavos
Chile

Copa Chile: programación, horarios y transmisión de octavos

Es de Felicevich: Córdova lo alaba a sus 17 años y suena en Colo Colo
Chile

Es de Felicevich: Córdova lo alaba a sus 17 años y suena en Colo Colo

Colo Colo vs. Audax Italiano por Copa Chile no irá por TV
Colo Colo

Colo Colo vs. Audax Italiano por Copa Chile no irá por TV

La U le quiere "robar" a la nueva joya del fútbol chileno a Colo Colo
Chile

La U le quiere "robar" a la nueva joya del fútbol chileno a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo