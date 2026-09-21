Colo Colo recibe al Conce buscando dar un nuevo paso hacia el título del torneo nacional.

La Copa Chile 2026 retoma su actividad con los octavos de final, donde Audax Italiano y Colo Colo protagonizarán uno de los primeros encuentros de la ronda.

Con el Campeonato Nacional detenido hasta el 9 de octubre, el Cacique pondrá todas sus fichas en el torneo copero. Los itálicos avanzaron como segundos del Grupo G, mientras que los albos clasificaron en el primer lugar del Grupo E.

El Cacique enfrenta a los itálicos en el Estadio Nacional por Copa Chile.

Colo Colo vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este martes 22 de septiembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la ida de octavos de final en Copa Chile 2026.

El partido amistoso entre Albos e Itálicos, será transmitido exclusivamente por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…