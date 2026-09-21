El silencioso entrenamiento de Colo Colo en fiestas patrias: “Son profesionales”

Fernando Ortiz respiró aliviado en el retorno a las prácticas ya que todo el plantel está impeque para la recta final de temporada.

Colo Colo volvió a los entrenamientos y este martes ya vuelve a competir. El desafío será por la Copa Chile y enfrente estará Audax Italiano.

Fernando Ortiz debe afrontar las bajas por la fecha FIFA y la lesión de Gabriel Maureira. Lo que implica que Eduardo Villanueva tendrá su oportunidad para atajar ante los “tanos”.

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Pero esa no era la única preocupación que rondaba en el Estadio Monumental. Las extensas celebraciones por las fiestas patrias también implicaban un temor por la falta de entrenamientos y los kilitos que se podrían ganar entre tanto asado, empanadas, choripanes, y terremotos entre tantos manjares.

Temor que quedó disipado con las prácticas de este inicio de semana. “Los jugadores disfrutaron. También todo el país. Pero ya mañana tenemos competencia y tenemos la obligación de ganarla”, indicó de entrada.

“Les dimos tarea para hacer ante la falta de entrenamientos. Saben cuándo sí y cuándo no. Lo acabo de chequear cuando entrenamos el día de ayer y hoy. Son profesionales”, aplaudió el trasandino por el compromiso que ha mostrado el plantel.

Las precauciones de Fernando Ortiz ante Audax Italiano

Más allá de que Colo Colo superó a Audax Italiano en los dos partidos de la Liga de Primera, Fernando Ortiz no se confía en la Copa Chile.

El adiestrador ha seguido de cerca a su rival y recalcó que esta llave será diferente, especialmente a ese 5-1 que se registró en el Estadio Monumental.

“Audax ha crecido desde aquel partido que tuvimos en casa. Tendremos que tomar precauciones para poder repetir nuestro buen rendimiento”, enfatizó.