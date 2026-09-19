Pronósticos Leeds United vs Crystal Palace: el equipo de Osorio visita a un invicto en la Premier League

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para Leeds United vs Crystal Palace por la Premier League. Análisis, cuotas y predicciones.

Revisa los mejores pronósticos de Leeds United vs Crystal Palace por la Premier League. Un equipo local en racha se enfrenta a un visitante en apuros defensivos.

El Leeds United, una de las sorpresas en el arranque de la temporada, recibe a un complicado Crystal Palace, con Darío Osorio buscando minutos, por la quinta jornada de la liga inglesa. El partido se disputará en el Elland Road el domingo 20 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Leeds United vs Crystal Palace Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Leeds United Leeds llega invicto en Elland Road y enfrenta a un Crystal Palace que perdió siete de sus últimas doce visitas en 2026, además de mostrar fragilidad defensiva. bet365 1.80 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotan: Si Crystal Palace concede 2.75 goles por partido, aunque marcó en tres de cuatro encuentros. Además, Leeds no mantuvo su arco en cero durante sus últimas tres jornadas ligueras. bet365 2.10 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido Leeds United vs Crystal Palace

El Leeds United tiene una de las mejores defensas del torneo, habiendo concedido solo tres goles en cuatro partidos. En contraste, Crystal Palace posee la peor defensa, con 11 goles en contra.

tiene una de las mejores defensas del torneo, habiendo concedido solo tres goles en cuatro partidos. En contraste, posee la peor defensa, con 11 goles en contra. Crystal Palace tiene el xGA (goles esperados en contra) más alto de la Premier League con 8.15, evidenciando sus graves problemas defensivos.

con 8.15, evidenciando sus graves problemas defensivos. El Leeds se mantiene invicto en casa esta temporada, con un triunfo y un empate en dos encuentros disputados en Elland Road .

. La temporada pasada, este mismo partido terminó con una contundente victoria por 4-1 para el Leeds.

Cuotas 1X2 Cuotas: Leeds United vs Crystal Palace Cuotas ofrecidas por bet365 Leeds United 1.80 bet365 Empate 4.54 bet365 Crystal Palace 4.34 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Leeds United vs Crystal Palace

El Leeds United ha tenido un comienzo de temporada espectacular, ubicándose en el tercer puesto de la tabla con ocho puntos y sin conocer la derrota. El equipo de Daniel Farke viene de una contundente victoria por 4-1 sobre el Newcastle, demostrando solidez defensiva y un ataque efectivo que ilusiona a sus hinchas con pelear por puestos europeos.

Por otro lado, el Crystal Palace atraviesa un momento difícil bajo el nuevo mando de Pierre Sage. Se encuentran en la 16ª posición, a solo dos puntos de la zona de descenso, y han perdido tres de sus primeros cuatro partidos. Su defensa es la más goleada de la liga, una debilidad que el Leeds buscará explotar desde el primer minuto.

Nuestra apuesta segura: Leeds gana

La opción más fiable para este encuentro es la victoria del equipo local. El excelente estado de forma del Leeds, su condición de invicto en Elland Road y la fragilidad defensiva del Crystal Palace son factores determinantes. Los visitantes han perdido siete de sus últimos doce partidos fuera de casa en 2026, lo que refuerza la probabilidad de un triunfo para el Leeds.

Considerando el rendimiento de ambos equipos, una cuota de 1.80 por la victoria del Leeds representa un valor considerable y se perfila como una apuesta con alta probabilidad de acierto.

Apuesta 1 | Leeds United vs Crystal Palace – Resultado final: Leeds United – 1.80 en bet365

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan

Para quienes buscan un retorno mayor, esta apuesta combinada es muy atractiva. La defensa del Crystal Palace ha sido un desastre, permitiendo un promedio de 2.75 goles por partido. Sin embargo, también han demostrado capacidad ofensiva, anotando en tres de sus cuatro encuentros. Leeds, por su parte, no ha mantenido su portería a cero en los últimos tres partidos de liga.

La historia reciente entre ambos en Elland Road también favorece los partidos con muchos goles. Con una cuota de 2.10, esta apuesta aprovecha la debilidad defensiva visitante y la capacidad goleadora de ambos equipos, ofreciendo un excelente retorno potencial.

Apuesta 2 | Leeds United vs Crystal Palace – Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotan: Si – 2.10 en bet365

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Alineaciones probables en Leeds United vs Crystal Palace

Leeds United: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemović, Gudmundsson, Ampadu, Tanaka, Bogle, Stach, Okafor, Calvert-Lewin.

Trafford, Justin, Elvedi, Muharemović, Gudmundsson, Ampadu, Tanaka, Bogle, Stach, Okafor, Calvert-Lewin. Crystal Palace: Benítez, Richards, Tomiyasu, Ahanor, Mitchell, Wharton, Timber, Khalaili, Pino, Kamada, Strand Larsen.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Leeds United vs Crystal Palace

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Leeds vs Crystal Palace?

El Leeds United es el claro favorito para ganar el partido, basado en su excelente estado de forma, su solidez como local y los serios problemas defensivos que presenta el Crystal Palace.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en el estadio Elland Road el domingo 20 de septiembre a las 10:00 horas (hora de Chile). La transmisión estará disponible en los canales deportivos por confirmar.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor “Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan” con una cuota de 2.10 es la opción más atractiva, ya que ofrece el mayor retorno potencial aprovechando las debilidades defensivas del Crystal Palace.

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