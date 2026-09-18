Patricio Bustamante conversó con Redgol por la idea de cambiar el pasto en la Ruca, donde asegura que no cambiar que sufra daño con los recitales.

La idea de transformar la cancha del estadio Monumental en híbrida, para que sufra menos con los recitales, en algo que está dando vuelta en la dirigencia de Colo Colo, que ha visto deteriorada la superficie, incluso teniendo que cambiar la localía al Estadio Nacional.

Por lo mismo, Redgol conversó con Patricio Bustamante, el mejor canchero de Chile, quien advierte a los albos y explica la situación que complica a los albos con esta medida.

“El concepto híbrido es mezcla del pasto natural con sintético. Yo creo que están confundidos en Colo Colo, porque la FIFA hace canchas con pasto híbrido para sus campeonatos mundiales, con el objetivo que la cancha no sufra daño por la cantidad de partidos, pero sigue siendo natural. El Estadio Nacional y el de Valparaíso el 95% es pasto natural, el 5% es sintética, que hace que el pasto sufra menos con la tracción, que no se levante, cuando la cancha está blanda se sale el pasto, en ambas no ocurre eso”, explicó.

La cancha del Monumental con cuidados: se vienen dos recitales en Macul. Foto: Diego Martin/Photosport

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La cancha del Monumental puede pasar a híbrida: “Tendría que ser como la de Católica, pero llevan 27 lesionados”

Pese a que la idea es cuidar la cancha del Monumental para los partidos de Colo Colo, pero a la vez convivir con recitales en el recinto de Macul, Bustamante hace una advertencia: “Esto no cambia que usted haga recitales y que la cancha no sufra daños, eso no es así. Si alguien quiere engañar y ganar plata, háganlo, pero no es para eso”.

“Hoy tienen pasto natural, si le quieren colocar esas fibras en 5% híbrido lo pueden hacer, pero no significa que si hacen dos recitales la cancha no sufre daño, es mentira, sufrirá daño igual. Si le ponen híbrido esa cancha ya no la pueden champear, que es sacar pasto y colocar, no puede. tendrían que tener un vivero con la misma metodología, un vivero con pasto híbrido”, detalla.

En ese sentido, asegura que si, de todas formas, Colo Colo avanza en esta idea de cambiar la superficie del Monumental, tienen que tomar una drástica medida para siempre.

“El tema es para dónde quiere ir Colo Colo, cancha para hacer recitales y que no sufra daño y jugar al otro día, la única solución es que haga la cancha que tiene Católica en el Claro Arena, que es sintética, pero en un año llevan 27 jugadores lesionados”, finalizó.