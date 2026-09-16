Luego del pitazo final y mientras los brasileños celebraban el paso a semifinales, hinchas locales desataron su furia invadiendo la cancha y provocando a los rivales.

Una vez más, los argentinos demuestran que no saben perder. Así ocurrió luego que Platense fuera eliminado en cuartos de final en Copa Libertadores a manos del Fluminense de Brasil, pese a caer por 2-1 se llevaron el triunfo en el marcador global por 3-2.

Es que luego del pitazo final del árbitro chileno Cristián Garay y que los futbolistas del Flu fueran a celebrar con sus hinchas la clasificación, un grupo importante de delincuentes disfrazados de barristas “calamares” invadieron la cancha del Estadio Ciudad de Vicente López.

Entre los hechos que ocurrieron tras el lance por Libertadores, hubo robos de banderas a los fanáticos de Fluminense, lanzamiento de proyectiles como asientos, piedras y otros, además de realizar actos racistas a los brasileños. Todo mal con Platense.

Los castigos que pueden caer en Libertadores

Será luego que el comisario de la Conmebol entregue su informe del encuentro, donde se detallen estos incidentes, el turno para que la Unidad Disciplinaria actúe en consecuencia para determinar los pasos a seguir en contra del organizador, que es el elenco argentino.

Si tomamos en consideración las sanciones que hubo para Colo Colo y Universidad de Chile en el pasado, o con Independiente Medellín en esta edición de Libertadores, los castigos para Platense pasarán desde partidos a puertas cerradas hasta multas económicas importantes.

Lo que sí ocurrirá es que no variará el marcador, pues los hechos ocurrieron con posterioridad al pitazo final que determinó la clasificación de Fluminense a semifinales, donde espera rival de quien gane entre Liga de Quito y Palmeiras este miércoles.

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¿Cómo acabó el encuentro?

Tras el 2-0 para los brasileños en la ida, Platense logró igualar el global con las anotaciones de Guido Mainero (30′) y Bruno Sepúlveda (45+2′). Sin embargo, el uruguayo Agustín Cannobio (57′) puso las cosas en su lugar a favor del Tricolor Carioca.