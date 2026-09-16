La selección chilena proyecta una defensa muy joven para enfrentar las eliminatorias al Mundial 2030.

En la selección chilena saben que se debe encontrar nuevos jugadores para salir del pozo en que quedó luego de las eliminatorias pasadas, donde se terminó en el último lugar de la tabla.

Para eso Nicolás Córdova trabaja en un plan para el fútbol chileno, pues es imperioso que aparezca una camada de nuevos futbolistas que logren competir a nivel internacional.

En materia defensiva no son muchos los jugadores que están en el extranjero actualmente y muchos de ellos vienen de procesos anteriores, por lo que la renovación es urgente.

Guillermo Maripán, Francisco Sierralta o Paulo Díaz son algunos de ellos. No han logrado buenos resultados en la Roja, por lo que se debe pensar en futbolistas jóvenes.

La selección chilena debe volver a un Mundial

Los jugadores que se proyectan para la defensa de Chile

Nicolás Córdova dirigió a muchos jóvenes en estos tres años que lleva desde que arribó a la Federación de Fútbol de Chile y está convencido que el futuro para eliminatorias radica en ellos.

Al único “veterano” que vislumbra como titular es Gabriel Suazo, quien se ha ido empoderando en el seleccionado nacional al punto de ser capitán. Con 29 años recién cumplidos, se proyecta para el Mundial 2030.

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El resto poco a poco va sumando minutos. El lateral derecho que se vislumbra es Felipe Faúndez, considerando su regularidad en O’Higgins y que ya jugó el Mundial Sub 20 el año pasado.

Para la pareja de centrales, en la Roja se piensa que Iván Román debe ser número puesto, aunque debe crecer más en Colo Colo y luego tener roce internacional. ¿Su compañero de zaga? apuntan a Ian Garguez en la Roja, a pesar de que en Palestino ha jugado mucho más de lateral.