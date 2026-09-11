Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Liga

La clase de humildad de Gabriel Suazo ante gran momento de Sevilla: “Se mira con equilibrio”

El capitán del cuadro andaluz se refirió al triunfo de su equipo ante Valencia, que los deja en buen pie en La Liga.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Gabriel Suazo analiza el momento de Sevilla.
© GettyGabriel Suazo analiza el momento de Sevilla.

Un dulce momento es el que atraviesa Sevilla en La Liga de España, porque se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos, tras el inicio de la fecha 5.

Una de las figuras del cuadro andaluz es su capitán, Gabriel Suazo, quien fue titular este viernes en la apretada victoria por 1-0 ante Valencia, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Tras el partido habló el lateral izquierdo, quien dio un claro mensaje a los hinchas sevillanos, demostrando la humildad que deben tener en el triunfo y seguir trabajando.

Gabriel Suazo clave: Sevilla logra un triunfazo y se prende arriba en la tabla de La Liga

ver también

Gabriel Suazo clave: Sevilla logra un triunfazo y se prende arriba en la tabla de La Liga

Gabriel Suazo analiza el buen momento de Sevilla

Suazo habló con DAZN luego de la victoria por 1-0 de Sevilla con gol de Iglesias, y se mostró contento, aunque dijo que no hay que confiarse.

“Nuestro equipo es en base a actitud, en base de entregar todo en cada balón. Así es como queremos enamorar a nuestra gente“, dijo el ex Colo Colo.

“Desde que llegué acá, mi sentimiento con el Sevilla es ese, que se entrega todo, que jamás se rinde, y eso es lo que tenemos que tener nosotros dentro del campo y creo que lo estamos demostrando día a día”, agregó.

Luego, mostró su lado humilde y de líder: “esto se mira con equilibrio, cuando hoy que ganamos no somos los mejores para nada y cuando nos toque perder, que alguna vez nos tocará, no seremos los peores. Esto es trabajo, es seguir partido a partido, con humildad, con esfuerzo y con la misma actitud que hemos tenido hasta el día de hoy”.

“Seguro que así llegarán más victorias que derrotas. Desde la pretemporada nosotros queríamos volver a enamorar a nuestra gente con este equipo a base de actitud y que vean en la cancha que los once que están dentro se están entregando al máximo. Por más que les toque ganar, les toque perder o empatar, que vean a once guerreros dentro de la cancha los 90 minutos”, cerró Gabriel Suazo.

Mbappé rompe el silencio por los memes que lo muestran como “dictador”: “Hay una parte menos divertida”

ver también

Mbappé rompe el silencio por los memes que lo muestran como “dictador”: “Hay una parte menos divertida”

La tabla de posiciones de La Liga

Lee también
Gabriel Suazo clave: Sevilla logra un triunfazo y se prende arriba
Internacional

Gabriel Suazo clave: Sevilla logra un triunfazo y se prende arriba

Elche de Lucas Cepeda se convierte en el peor equipo de La Liga
Internacional

Elche de Lucas Cepeda se convierte en el peor equipo de La Liga

Betis de Pellegrini manda en La Liga tras bajar al Madrid de Mourinho
Internacional

Betis de Pellegrini manda en La Liga tras bajar al Madrid de Mourinho

Jugó el Mundial en Chile, se fue del Betis y Pellegrini lo reventó: "Le falta..."
Internacional

Jugó el Mundial en Chile, se fue del Betis y Pellegrini lo reventó: "Le falta..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo