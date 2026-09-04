En el reencuentro que tuvieron el "Ingeniero" y el portugués, fue el cuadro andaluz quien se llevó la victoria en un partido que tuvo un final de completa locura.

En el comienzo de la cuarta jornada en La Liga de España se enfrentaron en La Cartuja de Sevilla los cuadros del Betis y Real Madrid, un duelo que estaba marcado por el reencuentro de los entrenadores Manuel Pellegrini y Jose Mourinho.

El cuadro del Ingeniero mostró un pragmatismo efectivo pese a ser local, y es que el elenco de Mou fue quien tomó las riendas del juego, no sólo con la posesión del balón sino con las ocasiones más claras para convertir y que no aprovechó.

De hecho fue el Betis de Pellegrini que en su única ocasión del segundo tiempo logró romper el cero, luego que el irlandés Troy Parrott aprovechara un rebote que dejó Thibaut Courtois para poner el 1-0 definitivo con el que le quitaron el invicto al Madrid de Mourinho.

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Por si eso no fue suficiente, en el último minuto tuvo el cuadro merengue la oportunidad de igualar el cotejo mediante un penal que ejecutó el francés Kylian Mbappé, pero que finalmente contuvo el meta Álvaro Valles.

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¿Cómo quedan el Betis y Real Madrid en la Tabla?

Gracias a esta victoria, el cuadro de Manuel Pellegrini se convierte en uno de los tres líderes del fútbol español con nueve puntos, uniéndose precisamente al equipo del portugués y el Barcelona, que tiene la chance de ser el único puntero al finalizar esta fecha.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Tanto Betis como Real Madrid tendrán actividad doble la próxima semana. A mitad de semana, en Champions League, enfrentarán a Lille e Inter de Milán respectivamente. Mientras que por La Liga jugarán contra Villarreal y Rayo Vallecano.