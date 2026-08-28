Tras no lograr ganar en sus primeros dos partidos, el Elche de Lucas Cepeda visita al Racing de Santander por la jornada 3 de La Liga.

Este viernes inicia la jornada 3 de la Liga de España y el encuentro que le da el vamos tiene a Lucas Cepeda como protagonista. Esto porque el Elche CF del ex Colo Colo visitará al Racing de Santander con la misión de sumar su primera victoria en esta competición.

No ha sido fácil el comienzo para el conjunto dirigido por Martín Anselmi, un empate a un gol ante Deportivo La Coruña y una contundente derrota por 5-0 frente al Barcelona han puesto al cuadro del chileno en la zona baja en este inicio de temporada.

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Lucas Cepeda se estrena en esta temporada de La Liga con el Elche.

¿A qué hora juega el Elche de Cepeda vs. Racing y dónde ver EN VIVO?

Elche de Lucas Cepeda visita al Racing de Santander este viernes 28 de agosto, desde las 13:00 horas de Chile en el Campos de Sport de El Sardinero por la jornada 3 de la Liga de España.

El partido entre Elche y Racing será transmitido por televisión, en la señal de ESPN 4 y de manera online y por streaming, a través de Disney+ en su plan Premium .

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN 4

VTR: 840 (HD)

DTV: 1624 (HD)

ENTEL: 213 (HD)

CLARO: 477 (HD)

GTD/TELSUR: 856 (HD)

MOVISTAR: 885 (HD)

TU VES: 514 (HD)

ZAPPING: 44 (HD)

ver también Lucas Cepeda y Elche rescatan empate ante La Coruña en su estreno en La Liga

Posibles XI de Racing de Santander vs Elche

Racing de Santander: Julen Agirrezabala; Álvaro Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón y Jorge Salinas; Iván Martín y Gustavo Puerta; Andrés Martín, Íñigo Vicente y Sergio Canales; Yassir Zabiri. DT: José Alberto López.

Elche: Matías Dituro; Buba Sangaré, David Affengruber, Pedro Bigas, Víctor Chust y Germán Varela; Facundo Buonanotte, Gonzalo Villar, Marc Aguado y Ali Houary; Fer Niño. DT: Martín Anselmi.

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