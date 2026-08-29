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Liga de Primera

Alarma en la U por el estado del Ester Roa: la cancha empeoró antes de enfrentar a U. de Concepción

La U visitará este domingo a U. de Concepción con preocupación por el mal estado de la cancha del Ester Roa.

Por Franccesca Arnechino

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Estado de la cancha del Ester Roa preocupa a los azules.
© PhotosportEstado de la cancha del Ester Roa preocupa a los azules.

Universidad de Chile quiere dejar atrás rápidamente la derrota en el Superclásico. Los azules visitarán este domingo a Universidad de Concepción por la fecha 21 de la Liga de Primera, pero existe un factor que genera inquietud antes del encuentro.

Se trata del estado de la cancha del Estadio Ester Roa Rebolledo, que ha sufrido considerablemente producto del mal tiempo que ha golpeado durante las últimas semanas a la Región del Biobío.

Las lluvias registradas desde el jueves aumentaron el deterioro del terreno y la situación se complicó todavía más durante la noche del viernes.

U. de Chile visitará a U. de Concepción por Liga de Primera.

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La cancha del Ester Roa preocupa a Universidad de Chile

Este viernes se disputó en el recinto penquista el encuentro entre Fernández Vial y Nacimiento por la Tercera División B, que terminó con victoria por 7-2 para el cuadro aurinegro.

El partido dejó nuevas huellas sobre un césped que ya venía afectado. Imágenes compartidas en redes sociales muestran varias zonas del campo de juego visiblemente dañadas a solo horas del compromiso entre la U y el Campanil.

La preocupación no es nueva en el plantel azul. Durante la semana, Matías Zaldivia ya había anticipado que las condiciones podrían influir directamente en el desarrollo del encuentro.

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La cancha va a ser un factor determinante, va a estar muy pesada por la lluvia y eso hace que los partidos sean distintos, advirtió el defensor.

El estado del campo no es el único problema para los azules. Fernando Gago tampoco podrá contar con Octavio Riveros, Igor Lichnovsky e Israel Poblete, todos afectados por problemas físicos.

Riveros sufrió un retroceso en su recuperación, mientras Lichnovsky no logró trabajar normalmente durante la semana. Poblete, en tanto, presentó complicaciones físicas que también lo dejaron fuera.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. U. de Concepción en Liga de Primera?

Universidad de Concepción y Universidad de Chile jugarán este domingo 30 de agosto desde las 15:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo.

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En resumen…

  • La cancha del Ester Roa presenta zonas dañadas tras las lluvias y el partido disputado el viernes.
  • Matías Zaldivia advirtió que el estado del césped puede ser “un factor determinante”.
  • La U además tendrá las bajas de Octavio Riveros, Igor Lichnovsky e Israel Poblete.
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