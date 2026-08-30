Ad portas de celebrar sus primeros 365 días como técnico albo, el "Tano" destacó la libertad de trabajo y el trato humano que le han dado en el club.

Este martes 1 de septiembre se cumplirá un año desde el primer partido que dirigió en Colo Colo el entrenador argentino Fernando Ortiz. En aquel trayecto pasó de ser discutido y pedir frecuentemente su salida, a estar muy cerca de ser campeón.

Pero quizás su mayor virtud es que, en el triunfo y en la derrota, el Tano jamás perdió su compostura. Prueba de ello ocurrió en conferencia de prensa tras la goleada por 5-1 al Audax Italiano, donde le pidieron hacer un balance sobre este período en el Cacique.

“No es algo que tenga presente, pero sigo siendo el mismo desde que pisé este gran club. Ni era vendehumo cuando perdía y saludaba a todo el mundo ni soy vendehumo ahora cuando saludo a todo el mundo. Saben que soy la misma persona. Feliz, pero esto continúa”, aseguró Ortiz.

En esa línea, el técnico de Colo Colo destaca que “me han dado la libertad de poder trabajar. El técnico vive de resultados, pero nos han permitido trabajar tranquilos. Trato a todos por igual, independiente del rango que cumplan las personas con las que me toca estar”.

El balance de Ortiz en su primer año en Colo Colo

El nacido en Corral de Bustos, provincia de Córdoba, hace 48 años llegó a un total de 29 encuentros dirigidos en Liga de Primera, desde septiembre del 2025 a la fecha, con 21 victorias, dos empates y seis derrotas, un rendimiento del 74,7 por ciento.

Mientras que entre Copa Chile y Copa de la Liga, Fernando Ortiz sumó este año siete triunfos, dos igualdades y tres caídas, para un porcentaje de desempeño del 63.8%. Mientras en uno logró meterse en octavos de final, en el otro quedó eliminado.

Si juntamos todo el proceso, con Supercopa 2025 incluida, el Tano dirigió 42 cotejos en Colo Colo, donde logró 28 victorias, cuatro empates y 10 derrotas, con un 69,8% de rendimiento. Y se encamina a su primer título en la tienda alba.

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