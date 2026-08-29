Pronósticos Coquimbo Unido vs Huachipato: batalla de necesitados entre Piratas y Acereros

Pronósticos: Coquimbo Unido vs Huachipato
Este domingo 30 de agosto, desde las 20:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido y Huachipato se medirán por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026, buscando poner fin a sus respectivas malas rachas.
El Pirata marcha noveno con 26 puntos y lleva cinco partidos sin ganar, aunque tiene un encuentro pendiente que, de conseguir una victoria, le permitiría escalar algunas posiciones y acercarse a la pelea por un cupo internacional. Los Acereros, por su parte, acumulan cuatro derrotas consecutivas y seis en sus últimas siete presentaciones, período en el que no registraron triunfos. De esta manera, se ubican duodécimos con 24 unidades, a seis de la zona roja.
En la previa del partido, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Huachipato, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.
Los dos equipos vienen acostumbrados a marcar y recibir goles
En seis de los últimos siete partidos de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional, ambos equipos anotaron. Esta tendencia también se repitió en cinco de los seis encuentros más recientes de Huachipato en la competencia.
Además, dos de los tres enfrentamientos entre ambos conjuntos disputados esta temporada terminaron con goles de los dos lados.
Ambos equipos anotarán: Sí – 1.80 en bet365
Un gol agónico aparece como una gran oportunidad
En siete de los últimos 10 compromisos de los Piratas en la Liga de Primera, se registró al menos un gol después de cumplirse el minuto 77.
En cinco de los siete duelos más recientes de los Acereros en el torneo, también hubo anotaciones durante ese tramo final.
Gol después del minuto 77:59 – 1.83 en bet365
Los líderes en córners a favor y concedidos se enfrentan
El aurinegro es el equipo con mayor promedio de tiros de esquina a favor como local, con 7,44 por partido. Además, superó la línea de cinco ejecuciones en ocho de sus nueve presentaciones en casa.
El negriazul, en cambio, registra el promedio más alto de córners concedidos como visitante, con 7,1 por encuentro. En seis de sus nueve actuaciones fuera de casa, recibió al menos seis tiros desde el banderín.
Tiros de esquina de Coquimbo Unido: Más de 5.5 – 1.83 en bet365
Cuotas: Coquimbo Unido vs Huachipato
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Historial de Coquimbo Unido vs Huachipato: últimos partidos
- Coquimbo Unido 2-2 Huachipato (Copa de la Liga 2026)
- Huachipato 0-1 Coquimbo Unido (Copa de la Liga 2026)
- Huachipato 1-3 Coquimbo Unido (Campeonato Nacional 2026)
- Huachipato 0-1 Coquimbo Unido (Campeonato Nacional 2026)
- Coquimbo Unido 0-0 Huachipato (Campeonato Nacional 2025)