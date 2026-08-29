Pronósticos Coquimbo Unido vs Huachipato: batalla de necesitados entre Piratas y Acereros

RedGol te acerca las mejores apuestas y pronósticos de Coquimbo Unido vs Huachipato, en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Coquimbo Unido vs Huachipato Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí Coquimbo Unido y Huachipato llegan con una marcada tendencia al gol, ya que ambos equipos anotaron en la mayoría de sus últimos partidos y también en dos de sus tres duelos esta temporada. bet365 1.80 Pronóstico Gol después del minuto 77:59 Los últimos partidos de Coquimbo Unido y Huachipato muestran una alta frecuencia de goles en el tramo final, con anotaciones después del minuto 77:59 en siete de los últimos 10 juegos de los Piratas. bet365 1.83 Pronóstico Tiros de esquina de Coquimbo Unido: Más de 5.5 Coquimbo Unido lidera el promedio de córners como local, con 7,44 por partido, mientras Huachipato concede 7,1 fuera de casa, superándose las seis ejecuciones recibidas en seis de nueve visitas. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 30 de agosto, desde las 20:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido y Huachipato se medirán por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026, buscando poner fin a sus respectivas malas rachas.

El Pirata marcha noveno con 26 puntos y lleva cinco partidos sin ganar, aunque tiene un encuentro pendiente que, de conseguir una victoria, le permitiría escalar algunas posiciones y acercarse a la pelea por un cupo internacional. Los Acereros, por su parte, acumulan cuatro derrotas consecutivas y seis en sus últimas siete presentaciones, período en el que no registraron triunfos. De esta manera, se ubican duodécimos con 24 unidades, a seis de la zona roja.

En la previa del partido, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Huachipato, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Los dos equipos vienen acostumbrados a marcar y recibir goles

En seis de los últimos siete partidos de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional, ambos equipos anotaron. Esta tendencia también se repitió en cinco de los seis encuentros más recientes de Huachipato en la competencia.

Además, dos de los tres enfrentamientos entre ambos conjuntos disputados esta temporada terminaron con goles de los dos lados.

Ambos equipos anotarán: Sí – 1.80 en bet365

Un gol agónico aparece como una gran oportunidad

En siete de los últimos 10 compromisos de los Piratas en la Liga de Primera, se registró al menos un gol después de cumplirse el minuto 77.

En cinco de los siete duelos más recientes de los Acereros en el torneo, también hubo anotaciones durante ese tramo final.

Gol después del minuto 77:59 – 1.83 en bet365

Los líderes en córners a favor y concedidos se enfrentan

El aurinegro es el equipo con mayor promedio de tiros de esquina a favor como local, con 7,44 por partido. Además, superó la línea de cinco ejecuciones en ocho de sus nueve presentaciones en casa.

El negriazul, en cambio, registra el promedio más alto de córners concedidos como visitante, con 7,1 por encuentro. En seis de sus nueve actuaciones fuera de casa, recibió al menos seis tiros desde el banderín.

Tiros de esquina de Coquimbo Unido: Más de 5.5 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Coquimbo Unido vs Huachipato Cuotas ofrecidas por bet365 Coquimbo Unido 1.51 bet365 Empate 3.90 bet365 Huachipato 5.50 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Para conocer más apuestas destacadas sobre el fútbol chileno y otras competencias, revisa la sección de pronósticos deportivos recomendados de RedGol.

Historial de Coquimbo Unido vs Huachipato: últimos partidos