Felipe Salinas cuenta artimaña del Real Madrid contra Wanderers: “50 mil escaleras”

El entrenador de Wanderers Sub 20 asegura que hubo un desgaste físico y emocional a sus jugadores en la previa del encuentro. De todas maneras, se queda con lo positivo de la experiencia en Madrid y espera que los futbolistas demuestren su "materia prima"

Felipe Salinas, técnico del elenco de Wanderers que jugó la final Intercontinental Sub 20 ante el Real Madrid, contó detalladamente todas las vivencias que experimentó el cuadro caturro en la capital española.

En charla con RedGol explica que “no nos gusta buscar excusas, pero siento que si hubiésemos competido de igual a igual teníamos chance a pesar de todas las adversidades, porque primero la logística es muy complicada”.

Las actividades del Real Madrid para “sacar” a Wanderers

Ahí detalla que la previa del partido no fue el ideal para los jugadores, que descansaron poco por las actividades. “Llegar un miércoles en la noche después de haber viajado desde el día anterior. El jueves tener actividades, más el entrenamiento, el viernes entrenar, más el reconocimiento de cancha y el paseo por el museo, que te llevan a recorrer el Bernabéu, subir cincuenta mil escaleras, bajar cincuenta mil escaleras, estuvimos más de una hora. En un momento yo le digo al chico, ‘¿hasta qué hora nos tienes caminando?'”.

-¿Era un paseo para dejarlos agotados?

O sea ‘esta es muy vieja’, le digo yo. ‘No, no, falta poco’, me decían. Entonces, claramente había un desgaste, una emoción, un cúmulo de cosas que nos podía pasar la cuenta al día siguiente. Es como que nosotros los traemos a Valparaíso y el viernes los llevamos a conocer los cerros, un tour por los cerros. No se entiende. Yo entiendo que los chicos tenían que conocer, recorrer, pero…

–¿Se hizo demasiado largo?

Pensábamos que era el museo nada más. Pero después nos empiezan a subir escalera, escalera, escalera, escalera, escalera, escalera, nos llevan a la galería al final, después bajamos, subimos de nuevo. Yo le digo, ‘ya si ya está, ¿para dónde vamos?’. Pero bueno, como te digo, son experiencias. La logística yo hablé con la gente de Conmebol para sacar experiencias, porque no se había hecho nunca un partido en Europa.

Felipe Salinas tras la ceremonia de entrega de medallas

-En lo futbolístico, se debió jugar con uno menos gran parte del encuentro.

Lamentablemente, la expulsión nos condicionó mucho y después obviamente el recambio. En vez de subir los niveles, yo creo que el equipo lo resintió un poco y ellos claramente siguieron compitiendo.

–¿El arbitraje los perjudicó?

Qué vamos a decir del arbitraje. No quiero entrar en eso, pero en la fina y en la no tan fina, yo creo que no estuvo para nada justo. Yo no había visto nunca que expulsaran a un jugador por chocar con la cabeza.

-Costaba el diálogo, señalaron los jugadores.

Es que era complejo además porque era polaco, no hablaba ni siquiera inglés, o sea, tratábamos de comunicarnos de alguna manera, hablaba alemán, polaco, no sé qué estaba hablando. Entonces no se podía.

Wanderers recibe las medallas en el Bernabeú

–Se reclamó que no cobró falta antes de los goles.

Hubo foul antes del del segundo gol, no lo revisan, unos agarrones a Cristian Silva cuando arrancaba al espacio no lo cobraban. Entonces por más que el primer tiempo hubo un poco de descontrol del equipo, que lo hablamos bien en el segundo tiempo y entramos a competir, me parece que estuvo muy cargado. El penal no sé si era cobrable también, entonces por todos lados me parece que se fue diluyendo un poco la ilusión de poder traernos el triunfo. Pero como te digo, yo creo que once contra once manteniendo la calma podíamos tal vez haber hecho la hazaña, porque les embarrábamos toda la fiesta que tenían ellos.

–¿Cómo califica la experiencia global?

Lo vivido fue tremendo. Conocer el complejo del Madrid, cómo trabajan ellos, la, la exposición que nos hicieron a nosotros de la charla metodológica. O sea, tienen hasta preparador físico para los arqueros. Están a otro nivel. Es el equipo top del mundo. El canchero es ingeniero agrónomo, cambia la cancha una vez al año.

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-¿Imposible compararlo con la realidad chilena?

Fue muy lindo la verdad, pero estamos a años luz. Eso sí se puede competir, hay talento, hay que trabajar bien, hay que tratar de seguir insistiendo. Hay materia prima, yo creo que lo demostramos con creces. Hay chicos que anduvieron muy bien, la verdad que están a la altura y lo demostraron.

-Ahora viene el golpe de realidad: aterrizar para jugar en Chile.

Los chicos tienen que bajar rápidamente, meterse en modo plantel ya y tienen una revancha, tienen una revancha a la vuelta de la esquina.

-El sábado juegan una “final” ante Cobreloa.

Sí, un gran partido. Y seguramente los van a seguir buscando, le van a seguir diciendo cosas. El jugador chileno… de por sí el chileno es muy envidioso, entonces van a tener que hacer un trabajo ahí psicológico fuerte. Pero ellos están capacitados, han vivido en un año tanta experiencia fuerte que esto no hace nada más que fortalecerlos. Así que seguramente van a seguir creciendo y hay algunos que tienen muchísimo potencial.